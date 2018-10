Il Tar rinvia il verdetto sull'Entella. Camilli:«Non ne posso più. Sabato in campo? Valuterò»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un rinvio, ancora una non decisione. Il Tar del Lazio ha rinviato al prosssimo 23 ottobre la decisione sul possibile ripescaggio dell'Entella in serie B. Un altro giorno campale che si chiude con un nulla di fatto e con l'ennesimo rinvio che rende ancora più amara una vicenda che sta assumendo i contorni del ridicolo. Il prossimo 23 ottobre, o 25 secondo le ultime indiscrezioni, il Tar si pronuncerà in merito a tutti i possibili ripescaggi nella serie cadetta, con Siena, Ternana, Novara e Pro Vercelli che hanno iniziato a giocare in C, ma che potrebbero essere recuperari in B proprio dal Tar. Ma a questo punto cosa farà la Viterbese? Scenderà in campo sabato pomeriggio contro il Monopoli, oppure attenderà il verdetto del tribunale per essere eventualmente spostata nel girone A. "Nelle prossime ore valuterò - spiega Camilli - oggi hanno deciso ancora una volta di non decidere: questa situazione è vergognosa ed io sto perdendo la pazienza".Questo il comunicato con il quale la Lega di B ha commentato il rinvio del Tar."La Lega B, in relazione al procedimento pendente nei confronti della società Virtus Entella, rende noto che la causa al Tar del Lazio è stata rinviata a un’udienza da stabilire. La società ligure infatti non ha impugnato i provvedimenti con i quali la Figc, il 28 settembre e la Lega B, lo scorso 6 ottobre, non avevano accolto l’istanza di riammissione in Serie B dopo la decisione del Collegio di Garanzia.Figc e Lega B avevano formalmente comunicato alla Virtus Entella che la richiesta di ammissione a partecipare al campionato di B non poteva essere accolta perché le squadre partecipanti (visto l’articolo 49 delle NOIF e con provvedimenti confermati del Tribunale federale nazionale) sono 19.La decisione del Tar sul precedente provvedimento del Collegio di Garanzia per la vicenda Cesena, alla luce di quanto sopra, non rivestiva più i caratteri dell’urgenza in quanto la società Virtus Entella avrebbe dovuto impugnare la previsione del campionato a 19 squadre".