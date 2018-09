Il Tar respinge il ricorso della Pro Vercelli. Cambio di girone, alla Viterbese rimane solo l'Entella

La sezione Prima ter del Tar del Lazio, ha respinto il ricorso della Pro Vercelli contro la dichiarazione di inammisibilità pronunciata lo scorso 11 settembre scorso dal Collegio di garanzia del Coni, relativamente al format del campionato di serie B.

Il Tar ha deciso di riviare la decisione al "competente" Tribunale federale, primo grado della giustizia sportiva. L'udienza è fissata per domani e quella sarà la penultima occasione (ultima la Corte d'appello federale) per riportare la B a 22 squadre, anche se le speranze delle cinque società interessate di essere ripescate in B, dopo questa sentenza, sono quasi nulle.

Tutto questo si intreccia anche con la situazione della Viterbese: i gialloblù sono in attesa di capire in quale girone giocheranno nella prossima stagione. La sentenza del Tar non aiuta la Viterbese che ora spera nella riammissione in B dell'Entella. Il Tar si pronuncerà in merito il prossimo 9 ottobre, ma si vocifera che la Figc possa ritirare il ricorso presentato dando il via libera ad un campionato cadetto composto da 20 squadra. A quel punto la Viterbese sarebbe spostata nel gruppo A, abbandonando così il girone meridionale, per il quale il presidente gialloblù Piero Camilli ha minacciato il ritiro della squadra dal campionato.

Ultimo aggiornamento: 13:00

