“Il sindaco pescatore": al teatro di Bagnoregio la storia, e l'esempio, di Angelo Vassallo

Ultimo aggiornamento: 11:58

A Civit'Arte Winter edition arriva uno spettacolo destinato a emozionare e commuovere: “Il sindaco pescatore”, con Ettore Bassi, che farà rivivere la vicenda di Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica (provincia di Salerno) ucciso nel 2010 in un attentato, rimasto ancora impunito, di matrice camorristica.L'appuntamento è per domani 9 aprile, ore 21, all'auditorium Taborra di Bagnoregio. Lo spettacolo segue la traccia della fiction Rai interpretata da Sergio Castellitto, «ma l'interpretazione di Bassi, pensata per il teatro, riesce a costruire una situazione di scambio con il pubblico più intima. Un monologo avvincente», sottolinea Civit'Arte.Accanto all'attore alcuni giovani studenti, «tutti insieme a ripercorrere l’impegno di un sindaco che ha amato la sua terra e il proprio dovere ancora più di se stesso e della propria famiglia. Tutti insieme per ricordare l’azione di Vassallo, pescatore figlio di pescatori, che della legge del mare fece una legge di vita», dicono gli organizzatori dello spettacolo.L’obiettivo dello spettacolo è di far conoscere il nome di Angelo Vassallo e portare a tutti, cominciando dagli studenti delle scuole, il messaggio positivo del sindaco pescatore. Che rivive grazie all’umiltà di Ettore Bassi. Perché le storie che non si raccontano si dimenticano. Nel solco delle parole di Vassallo: «La differenza tra me e gli altri amministratori è simile a quella tra noi e gli altri pescatori. Usciamo tutti alle tre di notte, ma noi siamo gli ultimi a rientrare. Se lavori, ti impegni e dai tutto te stesso, quasi sicuramente farai meglio degli altri».