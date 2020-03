Il sindaco Bartolacci annuncia tre nuovi contagi a Tuscania, il totale nel Viterbese sale a 37

Tre nuovi casi di coronavirus nella Tuscia. E per la prima volta ad essere colpita è Tuscania. Ad annunciarlo è il sindaco Fabio Bartolacci con un video-messaggio diffuso su Facebook. Dopo l'impennata di contagi ieri, con ulteriori 8 positivi, oggi il totale nel Viterbese sale a 37. Dei nuovi casi uno è residente a Viterbo, tre appunto a Tuscania, uno a Oriolo Romano e uno a Capodimonte. In attesa, tra l'altro, degli aggiornamenti della Asl che arriveranno nelle prossime ore.

I tre casi di Tuscania riguardano due persone ora in quarantena domicialiare e una donna ricoverata invece a malattie infettive a Belcolle. «Il coronavirus è un nemico maledetto che può contagiare anche senza averne contezza. Dobbiamo - dice Bartolacci ai cittadini - ora più che mai rispettare le regole: non uscite di casa. Non voglio più vedere in giro la gente se non per le necessità urgenti. Non trovate più scuse per farvi una passeggiata. Ho attivato il Coc, centro operativo comunale, d'accordo con il capo dei vigili. Sarà attivo 24 ore su 24 e monitoreremo la situazione 7 giorni su 7. Ho avvertito Asl e Prefettura».

Ultimo aggiornamento: 13:37

