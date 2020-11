Il sindaco Arena: «Scuole, la situazione va migliorando»

Il sindaco Giovanni Arena ha elaborato una statistica riguardo ai contagi nelle scuole: «Considerando che in quella dell’obbligo gli studenti sono circa 5 mila e nelle superiori circa 6 mila abbiamo percentuali molto basse». Ecco i numeri: al 14 del mese: Infanzia 12, Elementari 53, Medie 44 uguale 109 contagi e Superiori 96. Al giorno 21: Infanzia 11, Elementari, 46 medie 42, per un totale di 99, Superiori 89. «Tutto ciò dimostra che nelle scuole si rispettano i protocolli sanitari -continua-, ricordo che i ragazzi hanno contratto il virus in forma leggera, tanto da curarsi a casa, nessuno di loro, infatti, risulta attualmente ricoverato presso le strutture ospedaliere. Continuerò, comunque, a monitorare quotidianamente l’andamento dei contagi e, qualora dovessi riscontrare dei peggioramenti, valuterò i provvedimenti da adottare. Non ricadiamo negli errori commessi nella prima fase, quindi, massima attenzione e rispetto delle regole».

