Giovedì 25 Gennaio 2024, 05:20

«Il sesso era solo col santone». L’ex fidanzato di una delle adepte del maestro Lino ha svelato in aula particolari inquietanti delle pratiche che servivano ad «aumentare l’elevazione per trascendere». Parole usate proprio dal quarantenne di Montefiascone che martedì mattina è stato ascoltato per ore dal collegio del Tribunale di Viterbo. Ore in cui il testimone più volte si è contraddetto, cercando di ribaltare le parole che aveva pronunciato davanti alla Procura più di cinque anni fa, quando scoppiò il caso del Santone di Acquapendente.

Pasquale Gaeta, 66enne di Napoli, aveva creato la comunità “Qneud” (Questa non è una democrazia) dove insieme alla moglie accoglieva ragazzi e ragazze, spesso problematici, e li trasformava in schiavi del sesso. Una setta vera e propria per Virginia Adamo, mamma di una delle due presunte vittime, che si batte per questa causa. Gaeta è accusato di violenza sessuale, maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione di psicologo.

«Ho conosciuto la figlia di Virginia Adamo nel 2018 in un bar di Acquapendente, mi disse che si trovava lì perché stava facendo un percorso spirituale col maestro Lino. Poco dopo ho conosciuto anche lui, mi chiese di parlare perché voleva sapere che tipo di situazione c’era tra me e la ragazza». Gaeta voleva assicurarsi che tra i due non ci fosse del sesso, perché quello sarebbe stata una sua esclusiva. «Il maestro non voleva che lei facesse sesso con altre persone - ha detto l’ex fidanzato - però è successo che lei si masturbasse davanti a me. Lo ha fatto in macchina, diceva che serviva per il percorso che stava facendo. Parlava di “acqua santa”, gongolo».

Pratiche sessuali in uso alla comunità. Non solo, la comunità aveva pratiche anche “culinarie” raccapriccianti. «Ho visto il quaderno che aveva lasciato a casa mia la ragazza, sembrava un elenco di ricette». Ricette con ingredienti che comprendevano anche il liquido seminale. «Era strana - ha detto ancora l’ex fidanzato - una volta diceva una cosa e una volta un’altra. Una mattina venne da me alle 4,30, puzzava ed era sporca. Si fermò alcune settimane perché aveva litigato nella comunità. A volte quando tornava dagli incontri parlava con la voce da bambina. Però non lo so se avesse mai tentato di suicidarsi o se il maestro la picchiava. Non ricordo di aver visto lividi».

Il quarantenne nonostante è stato sollecitato più volte sia dal presidente del Collegio Jacopo Rocchi che dalla pm Paola Conti ha continuato a fare il reticente. «Sì ho parlato con Gaeta che mi ha detto di farmi i fatti miei e di stare lontano da lei. Ma io non l’ho fatto. E quando non si è più fatta vedere ho chiamato la madre per avvisarla».

Si torna in aula ad aprile per altri testimoni della pubblica accusa.