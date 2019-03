A Viterbo tutto si è svolto nel migliore dei modi, con la musica, l'allegria e una pioggia continua di coriandoli.

La seconda edizione del Carnevale viterbese ha ottenuto un successo al di fuori delle aspettative degli organizzatori. Migliaia di persone hanno invaso la città mentre per le sue vie transitavano i carri allegorici e i gruppi mascherati: cinque carri allegorici (tra cui uno di Vetralla e uno di Vitorchiano) e un migliaio di figuranti, partiti da piazza Verdi hanno percorso per due volte via Marconi, via Cairoli, via San Faustino, piazza della Rocca e via Matteotti.

La festa è proseguita in piazza del Sacrario dove era stato allestito un palco sul quale si sono esibiti fino alle 20 Mammo Rappo e i Cartoon shock. Una esibizione che era stata anticiparta da quella del sindaco Giovanni Arena che ha lanciato tra la folla, per la gioia dei più piccoli, numerose buste di coriandoli

