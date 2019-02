Il Rotary Flaminia Romana ha raccolto e distribuito 100mila euro di alimenti alle persone bisognose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Rotary Flaminia Romana a Civita Castellana (Viterbo) in prima linea nella distribuzione di alimenti per le persone povere. Il club, grazie alla collaborazione con la grande distribuzione alimentare, ha distribuito alle famiglie più bisognose del territorio beni alimentari per un valore superiore alle 100mila euro.Il Rotary Flaminia Romana continua la propria attività di distribuzione di beni alimentari destinati alle famiglie meno abbienti del territorio di competenza, quello del club civitonico. L’iniziativa, portata avanti da diversi anni, è il principale progetto di service (servizio alla comunità) svolto dai soci del Club. Questa intensa e capillare attività di distribuzione, è resa possibile grazie alla generosità della grande distribuzione alimentare, che in modo gratuito dona al Club derrate alimentari; i beni, una volta acquisiti, vengono smistati e distribuiti presso la sede logistica in via Giovanni XXIII, a Civita Castellana.Poi, con l’aiuto dei ragazzi del Centro socioeducativo “Rosa Merlini Frezza”, si passa alla distribuzione effettuata, oltre che nella sede, anche tramite la Caritas diocesana e i comitati locali della Croce Rossa Italiana di Civita e Nepi.«L’iniziativa è in costante crescita vista la disponibilità garantita dalla grande distribuzione ed il Flaminia Romana, sotto la direzione del presidente Roberto Paolelli, sta lavorando per aumentarne la portata in modo tale da poter aumentare il raggio d’azione sul territorio».