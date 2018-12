© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Rotaract Flaminia Romana ha consegnato al reparto pediatria dell’ospedale Belcolle di Viterbo i giocattoli raccolti durante il “Villaggio di Babbo Natale” organizzato dall’associazione Ops, in piazza Matteotti a Civita Castellana nel mese di dicembre.La donazione è stata effettuata dai soci del club e da alcuni membri dell’associazione Ops (Occorre provarci sempre) , i quali vestiti in tema natalizio, con la partecipazione di Babbo Natale e alcuni elfi, hanno donato ai bambini ospiti della struttura giocattoli, peluches e giochi da tavola, intrattenendosi con loro per giocare e regalare qualche momento di spensieratezza e gioia.I giocattoli in parte sono stati donati personalmente ai bambini, in parte sono stati portati alla sala giochi del reparto. Altre donazioni andranno avanti per tutto periodo natalizio, visto la straordinaria risposta avuta dalla comunità civitonica (e non solo) all’iniziativa del Rotaract Flaminia Romana. Domani 27 dicembre il club sarà infatti al reparto pediatria del policlinico Gemelli di Roma, altri contatti sono in corso per donare altri giocattoli in altri ospedali romani.