Il rito secolare di Marta: le Passate della Madonna del Monte ovvero la Barabbata

Domenica 14 maggio 2018: a Marta, centro affacciato sul lago di Bolsena (Viterbo), si rinnova la secolare Barabbata (ovvero le Passate in onore della Madonna del Monte), spettacolare festa di primavera che affonda le sue radici nei riti pagani propiziatori.



Un multicolore e vociante corteo, punteggiato da carri allegorici, sfilerà per le vie del paese. E’ animato dai rappresentanti delle corporazioni professionali: Casenghi, vale a dire gli uomini di fiducia dei proprietari delle terre; Bifolchi, cioè quanti aravano la terra con l’aratro a chiodo trainato da buoi; Villani, gli agricoltori veri e propri; infine i Pescatori.



Il corteo raggiunge il santuario della Madonna del Monte, luogo deputato alla celebrazione vera e propria del rito, appunto le “Passate”, offrendo alla Madonna i frutti delle terra e del lago, con distribuzione delle tradizionali ciambelle. Le “fontane”, cioè i carri, o su ruote o trasportati a spalla, che sfileranno nel corteo sono stati preparati nei giorni scorsi. Gli addobbi propongono esplosioni di fiori, primizie ortofrutticoli, pesci del lago, zampilli d’acqua, simboli dei lavori agricoli, utensili dei pescatori e dei lavoratori agricoli del tempo che fu.





Il programma:



Ore 4,30: l'alba verrà salutata dal secolare rullo del tamburino, da spari di bombe, dal suono festoso delle campane e dai cori dei Passanti che in corteo partendo da via Laertina sfileranno per le vie del paese.

Ore 6: presso il Santuario tradizionale Santa Messa per i Passanti e per gli uomini celebrata dal vescovo Lino Fumagalli.

Ore 8: presso il santuario Santa Messa. Ore 8,30 Santa Messa nella chiesa Collegiata.

Ore 8,30: raduno dei Passanti lungo viale G. Marconi e lungo il fiume Marta.

Ore 9: il corpo bandistico di Marta da piazza Umberto I accompagnerà i Signori delle quattro categorie, il gonfalone municipale, le autorità civili e religiose al piazzale Martiri di Cefalonia da dove muoverà il corteo.

Ore 9,15: completato il raduno inizierà la processione del corteo storico che dal paese salirà al santuario con la seguente composizione: Casenghi, Bifolchi, Villani e Pescatori che porteranno offerte alla Madonna SS.ma del Monte. A seguire banda musicale, ceri, clero, autorità e il popolo con in testa il gonfalone municipale.

Ore 11,30: presso il santuario Santa Messa solenne animata dalla Schola Cantorum "L. Tarquini". Al termine le quattro categorie effettueranno le tre tradizionali Passate in omaggio alla Madonna SS.ma del Monte. Alla fine del terzo giro i Passanti riceveranno la ciambella.

Ore 14,30: presso Piazza Umberto I dalla finestra del municipio il Parroco impartirà la Benedizione ai Passanti.

Ore 17: i tamburini chiameranno a raduno i Casenghi che si recheranno in via Amalasunta n. 138 per consumare il tradizionale rinfresco offerto dal tenente della categoria sig. Giuseppe Peroni di Carluccio.

Ore 18,30: presso il santuario celebrazione della Santa Messa.

Ore 22,30: sul lungolago spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta "Piros" (in caso di maltempo lo spettacolo non verrà effettuato).



Info:

Comune di Marta, telefono 0761.87381 / 873823; Fax 0761.873828; E-mail urp@comune.marta.vt.it

