Il Rieti è la bestia nera della Viterbese: anche nel derby di ritorno successo per gli amarantocelesti

Ultimo aggiornamento: 18:21

Il derby è del Rieti. Ancora una vittoria, ancora un 1-0 dopo quello dell'andata. Stavolta però l'uomo che vale tre punti non è Gondo ma Marchi, che al 17' del primo tempo, con un inserimento perfetto, batte in diagonale Valentini e sigla il gol decisivo. Una doccia gelata per la Viterbese, che dopo il bel successo di sette giorni fa sul Catania e il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia, non riesce ad esprimersi al meglio e viene superata da un Rieti che ha giocato un derby agonistico e di lotta.Per la Viterbese due grandi occasioni nella ripresa, ma Marcone ha detto di no con due interventi strepitosi a Polidori. In questa stagione, per i gialloblù, i reatini rappresentano la bestia nera con la compagine allenata da mister Antonio Calabro che avrà l'occasione di riscatto già mercoledì nel recupero interno contro il Monopoli.Rieti (3-5-2): Marcone 7; Delli Carri 6.5, Gigli 7 (85'm Scardala sv), De Vito 6.5; Brumat 6.5, Marchi 7.5 (90' Palma sv), Carpani 7 (68' Garofalo 6), Xavi 6.5, Zanchi 6.5; Cernigoi 6.5 (85' Tommasone sv), Gondo 6.5 (68' Maistro 6). A disp: Costa, Mattia, Tiraferri, Grillo, Gualtieri, Konate, Svidercoschi. All: Capuano 7.Viterbese (3-5-2): Valentini 5.5; Atanasov 5.5, Rinaldi 5.5, Sini 5(46' Zerbin 5.5 ); Mignanelli 5.5(73' Molinaro 5.5), Tsonev 5 (22' Pacilli 5.5), Damiani 4.5, De Giorgi 5.5, Palermo 5.5; Polidori 5.5 (52' Ngissah 5.5), Vandeputte 5.5(52' Luppi 5). A disp: Demba, Cenciarelli, Coda, Sparandeo, Milillo, Coppola, Artioli. All. Calabro 5.5.Arbitro: Carella di Bari 6.5 (Falco-Palermo).Reti: 17' Marchi (R)Note: espulsi al 58' Damiani (V) per fallo da ultimo uomo e al 95' Coda (V) per proteste; ammoniti Sini (V), Carpani (R), Mignanelli (V), Atanasov (V), Marcone (R), Palermo (V)