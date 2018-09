Il rettore dell'Università della Tuscia: "Sogno una città universitaria"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Indossare la semplice toga di docente di Unitus, tornando a tempo pieno alle mie lezioni e alle mie ricerche, in modo particolare sull’economia circolare».«Più o meno sì, perché monitoriamo costantemente l’andamento delle nostre prestazioni con largo anticipo, ma non in queste dimensioni perché il risultato dipende anche dal confronto con le altre università. E’ un risultato molto importante, perché con questi fondi noi provvediamo al pagamento degli stipendi e delle spese per la didattica e la ricerca».«Con la consapevolezza che dovessimo ribaltare all’interno dell’Ateneo i parametri usati dal Miur per distribuire i fondi. Questo ha favorito premialità e miglioramento continuo. I docenti e il personale tecnico-amministrativo, in larga parte stanno comprendendo l’importanza di fare una buona ricerca e di lavorare per rafforzare l’attrattività di corsi di studio. Un discorso a parte va dedicato all’attenzione per lo studente, ma quella è da molti anni centrale e riconosciuta nel nostro Ateneo. E’ un bel riconoscimento alla serietà del lavoro svolto».«Di tante cose, ma in particolare desidero sottolineare il rafforzamento delle politiche per gli studenti, la qualità e la quantità del reclutamento, il miglioramento delle prestazioni di ricerca di gran parte dei docenti».«Rafforzare l’attrattività dei corsi di studio con qualche nuova proposta o con il miglioramento di quelle esistenti. Chiudere alcune progettazioni di ricerca che diano ulteriore spessore e visibilità all’Ateneo. Risolvere alcune questioni infrastrutturali che consentano di incrementare la crescita facendo diventare Viterbo una città universitaria»”.«Dobbiamo incontrare il Presidente della Provincia a breve, abbiamo diverse idee per l’Ateneo e per la città. Speriamo che siano compatibili con il contesto che ci disegnerà la Provincia».