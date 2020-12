Il Real Fabrica stende la capoclasse Cioli e vola in classifica: è in zona play-off

Il Real Fabrica supera la capoclasse Cioli e chiude nel migliore dei modi un 2020 pieno di soddisfazioni: prima la vittoria della Coppa Italia di categoria, poi la promozione in serie B, e ora la vittoria di forza su una delle squadre più forti del girone.

Il Real Fabrica riparte da Pomezia: «Scenderemo in campo per i tre punti»

Meglio di così no si poteva chiudere l'anno dei ragazzi fabrichesi. Contro la Cioli bisognava rialzarsi subito dopo la batosta subita sul campo della Fortitudo Pomezia, e i ragazzi di mister Luca Lucchetti non si sono tirati indietro: sul campo di casa del palaTevere di Orte, il Real ha superato 4-2 l'Ariccia, ex capoclasse del girone e squadra di grande qualità.

I cimini non si sono fatti intimorire dalla fora dell'avversario portando a casa tre punti al termine di una gara equilibrata, ma che ha visto Martinozzi e soci sfruttare nel migliore dei modi le occasioni concesse dagli avversari. In rete per i viterbesi Santomassimo, Tranquilli, Martinozzi e De Camillis. Per la truppa dei castelli doppietta di Peroni. Con questi tre punti il Real vola a quota 12, in piena zona play-off: un risultato fantastico per una squadra, all'esordio nel nazionale, che partiva con l'obiettivo di centrare il prima possibile la salvezza.

«Abbiamo fatto una grande partita - ha detto al termine della gara mister Lucchetti - avevo chiesto ai ragazzi una prestazione di orgoglio, dopo Pomezia. Hanno fatto tutto quello che abbiamo provato in settimana si sono sacrificati su ogni palla e sono molto contento per loro perché questa vittoria li ripaga degli sforzi».

