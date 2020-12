La vittoria contro la capoclasse Cioli Ariccia, ha permesso al Real Fabrica di chiudere nel migliore dei modi un 2020, in qualche modo irripetibile. Prima la vittoria della coppa di C1; poi la storica promozione nella serie B nazionale del calcio a 5 nostrano. E ora una ripartenza condita da vittorie e ottime prestazioni che hanno fatto in modo di consentire alla truppa allenata da mister Luca Lucchetti di chiudere questa prima parte di campionato nelle parti alte della classifica. Niente male, per una squadra partita con l'ambizione di centrare il prima possibile la salvezza nel suo primo anno nel nazionale. «Dodici punti in sette partite è un buon ruolino di marcia - commenta Stefano Tranquilli, in maglia Real fin dalla serie D - in questa prima parte di stagione, nonostante alcune prestazioni altalenanti, ci siamo calati in maniera molto positiva, da matricola, in questa nuova realtà. L’obiettivo che si è posta la società per questo primo anno in serie B era e rimane la salvezza, da raggiungere il prima possibile». Proprio contro la Cioli per Tranquilli è arrivata la rete che gli permette di entrare nella storia fabrichese, avendo segnato in tutte le categorie disputate, dalla serie D alla B. «Contro Ariccia è arrivata una grandissima vittoria di squadra - riprende- ottenuta con cuore e umiltà da parte di tutta la squadra». Una vittoria dal sapore particolare: «Avevamo di fronte la prima della classe - continua - e alla vigilia ci davano tutti per vittima sacrificabile. Ma sono contento anche a livello personale: dopo tanto tempo sono riuscito a fare un’ottima prestazione ripagata con un gol che ha aiutato la squadra a portare a casa i 3 punti e ci permette di passare un buon natale. Agli inizi di quest’avventura - conclude - tutto pensavo tranne di rimanere così tanto tempo con questa società e riuscire a intraprendere questo percorso dalla serie D alla serie B diventando il veterano del Real Fabrica. Per questo devo ringraziare la società, il presidente e il mister per la fiducia che hanno avuto in me».

