Obiettivo rialzarsi. Il Real Fabrica ospita (oggi alle 15,30 al palaTevere di Orte) la capoclasse Cioli nell'undicesimo turno del campionato di serie B di calcio a 5. Di fronte la squadra fabrichese si troverà uno squadrone: la Cioli è una società di grande tradizione, che ha militato in categorie superiori, e ha un ottimo roster, diretto da un tecnico di grande spessore come Rosinha, conosciutissimo in provincia, avendo allenato a Orte. «Ai ragazzi ho detto che dobbiamo fare una grande partita contro una squadra molto forte - dice mister Lucchetti - sono sicuro che la prestazione ci sarà, poi solo il campo ci dirà quale sarà il risultato». Real che vuole subito rialzarsi dopo la sconfitta subita dalla Fortitudo Pomezia: «Pomezia è la squadra che ci ha messo più in difficoltà in questo inizio di campionato - riprende - nel primo tempo ci abbiamo sofferto molto, nel secondo ci siamo ripresi, ma non ce l'abbiamo fatta a raddrizzare la partita, questo anche per la prestazione dei nostri avversari a cui vanno tutti i miei complimenti». Quindi, ci vorrà il miglior Real per provare a superare la capoclasse e chiudere così, nel migliore dei modi, un 2020 da ricordare per il sodalizio del presidente Rossi, che al netto delle problematiche relative al Covid, può solo che festeggiare un anno che ha portato a Fabrica promozione nel nazionale e coppa Italia di categoria.

