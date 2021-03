13 Marzo 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 1 minuto)







Il Fabrica cerca i tre punti nella capitale. Ricaricate le pile con lo stop della scorsa settimana, in casa Real Fabrica è tempo di tornare a fare sul serio. Per i cimini inizia oggi un rush finale di campionato di serie B di calcio a 5, in cui l'obiettivo della truppa allenata da mister Lucchetti è quello di cercare di guadagnare il prima possibile i punti utili per certificare la permanenza nella categoria. Si partirà oggi alle 15: a dieci giorni dal match d'andata, il Real Fabrica sfida al palaToLive l’History Roma 3Z. Dopo il pareggio della partita nel recupero del 3 marzo, i viterbesi vanno a caccia della vittoria per provare a centrare, così, la salvezza matematica. «Sono una squadra giovane, che corre molto e sa giocare il futsal - ha detto in settimana, Santomassimo - sarà, quindi, una partita dura, visto che avremo anche Bartolucci e Stentella squalificati, ma con la forza del gruppo proveremo a portare a casa un risultato positivo». Match con l'History che aprirà un ultima parte di campionato veramente tosta per i fabrichesi, che poi se la dovranno vedere con Fortitudo Pomezia, Cioli Ariccia e Sporting Hornets, tutte squadre che hanno ancora la possibilità di giocare un ruolo determinante per i play-off. «Quattro dei prossimi cinque avversari - ha confermato il numero 23 fabrichese - lottano per le posizioni di vertice, quindi non saranno match facili, ma noi, però, non ci tireremo indietro».