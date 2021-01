La partitissima contro la Ternana si è chiusa con una sconfitta. Quando si perde la parola felicità non può essere incastonata nei termini che si spendono nel post-gara ma la Viterbese esce a testa alta dalla sfida contro la squadra più forte del campionato. A fine partita, il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, è entrato nello spogliatoio della Viterbese per congratularsi. «Ci ha detto che siamo stati una delle squadra che più li ha fatti soffrire - ha raccontato in sala stampa il numero uno della Viterbese, Marco Arturo Romano - faccio i complimenti allo spirito sportivo della Ternana e faccio i complimenti anche ai miei ragazzi: oggi, pur perdendo, hanno giocato una partita seria. Ultima settimana di mercato? Abbiamo in piedi diverse trattative, ma non dobbiamo comprare tanto per comprare; vogliamo soltanto calciatori che possano far crescere questa squadra».

La parte tecnica tocca a mister Roberto Taurino (nella foto): anche lui è soddisfatto per la prova offerta dai suoi, anche se un pizzico di rammarico affiora soprattutto ripensando al secondo tempo. «Alla squadra non posso rimproverare niente - spiega nella pancia del Rocchi l’allenatore della Viterbese - forse nel primo tempo siamo stati troppo rispettosi di una Ternana forte e molto fisica. Peccato per la situazione in cui abbiamo incassato il gol: l’avevamo preparata a video, ma non siamo stati pronti».

Ripartire dalla prestazione sarà fondamentale, ad iniziare dal recupero di mercoledì prossimo a Catanzaro quando la Viterbese dovrà scendere in campo per disputare i restanti 37 minuti più recupero della gara rinviata quindici giorni fa. «Negli ultimi venti minuti ho pensato di pareggiarla - rivela Taurino - e forse lo avremmo anche meritato. Perché nel finale non Rossi e Tounkara insieme? La Ternana è una squadra molto fisica; con Simonelli e Murilo ho pensato di metterli in difficoltà sulla velocità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA