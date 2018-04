Roma e Lazio: «Il prato dell'Olimpico è un disastro»

di Maria Letizia Riganelli

Forse anche il Barcellona di Messi sarà d'accordo. Per ora la Roma e la Lazio lo sono eccome: l'erba dell'Olimpico non è più quella di una volta. Anzi, a dirla come la raccontano in via ufficiosa dirigenti e allenatori, il rettangolo verde assomiglia più a un campo di patate che a un campo da calcio. Difficilissimo giocarci sia quando c'è bel tempo che quando piove. Non va il manto erboso e nemmeno il drenaggio. Dalla società laziale lanciano strali, da quella giallorossa non fanno...