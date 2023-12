Domenica 10 Dicembre 2023, 05:20

Il messaggio è arrivato forte e chiaro. Il popolo gialloblù vuole la Fc Viterbo e Piero Camilli allo stadio Enrico Rocchi. Tifosi anziani, bambini, famiglie intere, ex giocatori della Viterbese e politici si sono radunati ieri pomeriggio a piazza del teatro per manifestare in maniera pacifica contro il degrado dello stadio e per confermare il loro appoggio all’arrivo nell’impianti di via della Palazzina della Fc Viterbo e di Piero Camilli.

«La manifestazione è una semplice raccolta firme - ha spiegato una delle organizzatrici, Paola Piacentini - che guarda anche ai bambini, visto che abbiamo portato anche dei gadget per loro. È chiaro che ci sono anche delle bandiere, perché il gialloblù è il colore che ci rappresenta, ma la nostra vuole essere solo una passeggiata tranquilla. La manifestazione è stata organizzata perché vogliamo ritornare nella nostra casa che è il Rocchi e vogliamo che venga assegnato alla Fc Viterbo, che adesso è l’unica realtà sportiva che possa riportarci nel calcio che conta. Lo merita la città, lo meritiamo noi tifosi e lo merita Piero Camilli, che ha sempre dimostrato le cose con i fatti e noi siamo con lui».

Le persone si sono radunate in piazza del teatro, dove gli organizzatori hanno raccolto ulteriori firme per la propria petizione e verso le 16,30 le circa 300 persone che formavano la carovana si sono dirette verso corso Italia al grido “Noi siamo la Viterbese. Noi vogliamo l’Enrico Rocchi”. Presenti anche gli ex assessori Alessia Mancini e Sandro Zucchi e l’ex consigliere Gianmaria Santucci. C’era anche l’ex giocatore della Viterbese Pietro Barbaranelli, tra i protagonisti della promozione in Serie C del 1995. «Non potevo mancare - ha detto - quando ho visto le condizioni in cui versa il manto erboso dello stadio mi è venuto da piangere».

Il gruppo è arrivato fino alla chiesa del Suffragio e poi è stato fatto tornare indietro, vista la gente che affollava piazza delle Erbe. «Vogliamo far sapere a questa amministrazione che i tifosi ci sono - ha detto Lucio Matteucci, uno dei supporter storici - e che vogliono tornare nel loro stadio e nel loro tempio. Lo stadio Rocchi ci ha visto gioire, ci ha visto piangere, ci ha visto litigare anche a volte, ma lì abbiamo festeggiato anche vittorie importanti. Il Rocchi non è importante solo per la città di Viterbo, ma anche per tutta la provincia. I ragazzini sognano di venire a giocare in questo stadio perché per loro può essere un trampolino di lancio. Noi non sappiamo come stanno realmente le cose, ma questa amministrazione deve capire però che in questo modo sta facendo del male ad un’intera comunità».

Dopo essere tornato in piazza del teatro e aver raccolto altre firme tra i passanti, il gruppo si è sciolto alla spicciolata. Cerca 15 minuti dopo, alcuni tifosi hanno raggiunto silenziosamente piazza delle Erbe dove hanno fatto sventolare le proprie bandiere accompagnate dalla musica di uno zampognaro. L’amministrazione comunale sembrerebbe intenzionata a dare in gestione l’impianto al Viterbo Fc di Santa Barbara, la cui la squadra milita in Terza categoria. Ma ieri il popolo gialloblù ha espresso la sua scelta.