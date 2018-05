Il pellegrinaggio delle Confraternite alla Madonna “ad Rupes” a Castel Sant’Elia

di Ugo Baldi

Si terrà domenica 13 maggio il pellegrinaggio delle Parrocchie e il cammino delle Confraternite alla Madonna “ad Rupes” a Castel Sant’Elia, patrona della Diocesi di Civita Castellana.



Il programma prevede alle ore 16 la partenza da Nepi, piazzale della Bottata; alle ore 17, concelebrazione eucaristica al santuario Madonna “ad Rupes”, presieduta dal vescovo diocesano monsignor Romano Rossi. Nella celebrazione conferimento dei ministeri ad alcuni seminaristi della Diocesi.



Il pellegrinaggio diocesano, è l’occasione per ringraziare dei doni ricevuti durante l’anno e chiedere la protezione della Madonna e a lei affidarsi per il prossimo anno pastorale. Il Santuario è situato in una grotta tufacea che domina la valle Suppentonia. La sua storia risale ai primi secoli del cristianesimo quando con l’arrivo dei Figli di S. Benedetto, nel VI secolo, nasce nella Valle il culto della Madonna.



Due volte (nel 1949 e 1986-88) la Sacra immagine ha visitato tutte le parrocchie della Diocesi con la “Peregrinatio Mariae”.

