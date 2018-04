Il Pd a Viterbo ritrova l'unità: approvato all'unanimità il cammino verso le comunali

di Massimo Chiaravalli

Il Pd riparte da un minimo di unità, con vista verso le elezioni. La direzione comunale di Viterbo si è chiusa con l’approvazione all’unanimità in cui si sono riconosciuti sia i membri di fede fioroniana che panunziana.



La segretaria dell’unione comunale Martina Minchella parla di una direzione «andata alla grande: sono stati approvati un regolamento – dice - che ci accompagnerà in questa fase preliminare e un documento politico». Sul contenuto le bocche sono al momento cucite. «Siamo ancora in una fase di discussione preliminare, quindi cercheremo di tenere un basso profilo: il momento è delicato. Ma l’importante – continua Minchella – è che il Pd esce da questa direzione con un documento approvato all’unanimità alla presenza di tutti e 20 i membri».



Secondo indiscrezioni, nel documento si ringrazia il sindaco Leonardo Michelini per il lavoro svolto nell’arco di questi 5 anni. Lavoro di cui si sottolineano i pregi: dalla riapertura del Museo civico all’Expo, fino alle opere pubbliche, alle varie situazioni critiche ereditate e risanate, tra cui Esattorie, e ai finanziamenti ricevuti. E adesso si parte verso la costruzione della coalizione che porterà i dem verso le elezioni del 10 giugno.

