Il pallone al femminile al Monterosi è di casa: unificata la scuola calcio fino a 14 anni

I Mondiali di Francia 2019 hanno fatto definitivamente scoppiare l’attenzione sul calcio femminile. Le gesta delle ragazze azzurre, guidate in panchine dal commissario tecnico Milena Bertolini, arrivate fino ai quarti di finale persi contro l’Olanda, hanno potenziato i fari sul mondo del calcio femminile più di quanto abbia fatto nella passata stagione il campionato italiano in rosa seguito comunque da tanti spettatori.Un boom di attenzione su uno sport storicamente maschile al quale però molte società hanno dato spazio anche prima di questa manifestazione continentale. E proprio il Monterosi FC, società in prevalenza gestita proprio da uno staff tecnico ed organizzativo “rosa”, ha abbinato la scuola calcio maschile a quella femminile già da qualche anno. Grazie alla possibilità di giocare fino al quattordiceimo anno di età, molte ragazze sono già presenti nelle rappresentative biancorosse.Il Monterosi Fc è sul pezzo, c’è sempre stata, anche prima del mondiale con istruttori qualificati federali pronti ad affinare tecniche di base e permettere alle ragazze di fare un percorso sportivo per un calcio femminile sempre più all’avanguardia. In vista della prossima stagione la società dedicherà alle ragazze della scuola calcio biancorossa importanti agevolazioni perché sempre più bambine possano conoscere ed avvicinarsi a questo sport.“Non esiste un calcio di serie A e uno di serie B e le nostre ragazze ce lo hanno ricordato benissimo – spiega il presidente Luciano Capponi – . Qui a Monterosi, fin dai primi giorni in cui sono arrivato, ho voluto creare un staff con una forte connotazione femminile: il nostro settore giovanile è diretto da una donna; hanno una marcia in più e rispetto a noi maschietti sono più lungimiranti”.