Il Monterosi due volte in vantaggio si fa riprendere dal Giugliano: l'ultima a Pontedera finisce 2-2

Il Monterosi, due volte in vantaggio, si fa riprendere e non va oltre il 2-2 contro il Giugliano, mancando l’occasione del riscatto dopo la sconfitta subita contro la Turris. E’ la prima del Monterosi con Mauro Fusano presidente, mentre è l’ultima da giocare all’Ettore Mannucci di Pontedera visto che i biancorossi, da lunedì 24 ottobre contro il Monopoli, torneranno a giocare al Rocchi di Viterbo. Il vantaggio di Di Paolantonio dopo sei minuti sembra spalancare le porte ad un sabato da ricordare. Piovaccari nella ripresa rimette le cose apposto, mentre Santarpia al 73' riporta avanti la compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini. Sembra fatta, ma a dieci dalla fine arriva il pari di Zullo che sfrutta una bella giocata del compagno Nocciolini e lascia i viterbesi con il cerino in mano.

MONTEROSI (3-5-2): Alia 6; Piroli 6, Tartaglia 5,5 Mbende 6; Verde 5,5 (27’s.t. Di Renzo 5,5), Di Paolantonio 6,5 (35’s.t. Tolomello 5,5), Lipani 5,5 (13’s.t. Burgio 6), Parlati 6, Cancellieri 6; Santarpia 6,5, Carlini 5,5. All. Menichini 5,5.

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi 6, Scanagatta 5,5, Zullo 6,5, Poziello 6 (15’s.t. Di Dio 6); Rondinella 5,5, Gladestony 6 (23’s.t. Ghisolfi 6), Lucas 6, De Rosa 6, D’Alessio 5,5 (8’s.t. De Francesco 6), Nocciolini 6,5, Rizzo 5,5 (46’s.t. Piovaccari 6,5). All. Di Napoli.

Arbitro: Samuele Andreano di Prato 6.

Reti: 6’ Di Paolantonio, 61’ Piovaccari, 73’ Santarpia, 80’ Zullo.

Note – ammoniti: Lipani, Poziello, Rondinella, De Rosa, Mbende.