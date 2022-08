Lunedì 22 Agosto 2022, 04:25

Ancora un risultato positivo per un Monterosi che in questa estate non conosce sconfitta. Nell’amichevole disputata ieri sul campo del Montevarchi, i biancorossi allenati dal tecnico Leonardo Menichini, hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Parlati e del giovane Liga.

Come spesso ripete lo stesso allenatore del Monterosi nel calcio d’agosto il risultato non conta nulla, ma a contare sono le prestazioni e quella offerta ieri dal Monterosi è stata una prova da squadra matura che sa quello che vuole in campo e pronta per recitare il ruolo di mina vagante nel prossimo girone C del campionato di serie C.

In campo con un 4-3-1-2 sempre più dentro le idee e le gambe dei calciatori biancorossi, si è visto un Monterosi attivo e voglioso di fare bene. «Mi piace tantissimo lo spirito di questa squadra – ha detto a fine match il tecnico Menichini – i giovani non tralasciano nulla e, aiutati dai più anziani, si stanno integrando benissimo».

Come detto il Monterosi è sceso in campo con un 4-3-1-2 che ha funzionato molto bene: le caratteristiche dei calciatori a disposizione, offrono a Menichini la possibilità di variare molte posizioni sul terreno di gioco.

In porta ha iniziato Alia, mentre la difesa a quattro è stata composta da Piroli a destra, Borri e Mbende centrali e Di Renzo sulla fascia sinistra. Centrocampo a tre con Parlati, Gasperi e il giovane Tolomello; Carlini dietro le punte rappresentate da Costantino e Rossi.

L’inizio è stato di marca Monterosi che poteva sbloccare la gara dopo appena cinque minuti ma Rossi non inquadra la porta. Il Montevarchi dei giovani, prova a mettere pressione ai viterbesi ma Mbende è un muro e Di Renzo sulla sinistra fa quello che vuole.

Il vantaggio siglato da Parlati a fine primo tempo è la naturale conseguenza di un predominio del Monterosi abbastanza marcato. «Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene – sottolinea lo stesso Menichini – abbiamo alzato i ritmi dimostrando che a livello di condizione stiamo salendo».

La cosa che è piaciuta un po' meno all’allenatore di Ronciglione è stata la poca cattiveria sotto porta con il 2-0 finale di Liga, arrivato soltanto a tre minuti dalla fine. «Potevamo segnare il raddoppio molto prima, ma purtroppo non siamo stati abbastanza lucidi in alcuni ultimi passaggi. Dopo 25 giorni di lavoro è normale: ci sono cose su cui dobbiamo ancora lavorare ma sono molto soddisfatto della squadra».