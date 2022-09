Il Monterosi viene beffato al 96': a Potenza finisce 2-2 con i gol biancorossi siglati da Costantino e Parlati

Il Monterosi esce con un pareggio dalla sfida in casa del Potenza. Un pari ricco di emozioni con il 2-2 finale che lascia un pò di amaro in bocca alla formazione allenata dal tecnico Leonardo Menichini. In svantaggio dopo undici minuti a causa del gol realizzato da Di Grazia, la compagine viterbese ribalta in due minuti, 66' Costantino, 68' Parlati, il risultato ma viene raggiunta al 96' dalla rete realizzata da Belloni. Due minuti prima, il portiere monterosolino Alia, aveva parato un calcio di rigore ad Emmausso. Nell'occasione del tiro dagli undici metri è stato espulso il difensore Piroli per doppia ammonizione. Alla fine il pari sembra essere il risultato più giusto, ma i biancorossi si mordono le mani per l'occasione gettata al vento ad un passo dalla vittoria. Mercoledì prossimo sarà di nuovo campionato: all'Ettore Mannucci di Pontedera arriverà la Juve Stabia.