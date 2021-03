29 Marzo 2021

di Marco Gobattoni

(Lettura 2 minuti)







Il Monterosi batte 2-0 il Nola, trova la settima vittoria consecutiva, la decima in casa e allunga a più cinque sul Latina bloccato in casa del Lanusei. Considerando che i biancorossi hanno anche una gara in meno rispetto ai pontini, si può tranquillamente dire che il girone G del campionato di serie D è nelle mani della banda allenata dal tecnico Davide D'Antoni. Contro il Nola, formazione campana in ascesa, ha deciso la doppietta del capitano Andrea Costantini, giunto all'ottava rete stagionale e cecchino infallibile dal dischetto, da cui ha chiuso la gara al 25' del secondo tempo. Battere il Nola però, non è stato semplice: nel primo tempo, il Monterosi, ha sofferto: il Nola si è raccolto nella propria metà campo bruciandosi il terreno alle spalle senza lasciare spazi ai funamboli biancorossi. Poche le emozioni nella prima frazione, con la gara bloccata ed il Monterosi che gioca sotto ritmo. Ad inizio ripresa lo spartito cambia: Al 9' la capolista passa in vantaggio con la zuccata di Costantini che, come un cestista Nba, effettua un terzo tempo perfetto superando Bellarosa. Il vantaggio stappa la partita; gli spazi si aprono come le acque del Mar Rosso e le folate del Monterosi iniziano ad aumentare di intensità: Sowe spreca il 2-0, mentre Piroli viene atterrato in area di rigore guadagnandosi il penalty trasformato da Costantini. Con il 2-0 - la capolista - mette in ghiaccio risultato e partita, addolcita dal pareggio del Lanusei che blocca sullo 0-0 un Latina ora distante cinque punti da un Monterosi che sembra inarrestabile. «Siamo contenti di quello che stiamo facendo - ha detto a fine gara il protagonista di giornata Costantini - non guardiamo in casa d'altri: siamo in testa e padroni del nostro destino ma non possiamo rallentare la corsa».

Monterosi: Salvato, Piroli, Angeli, Costantini, Buono, Cancellieri, Montanari (44’st Pellacani), Sivilla (2’pt Sowe), Lucatti, Capodaglio (19’st Borrelli), Rea. A disp. Torelli, Petti, Gemini, Vagnoni, Pellacani, Amayah, Zambrini. All. D’Antoni.

Nola: Bellarosa, Ruggiero, Sannia (20’st Cardone), Baratto, Russo, Esposito, Alvino (32’st Sellitti), Acampora (39’st La Monica), Gassama, Caliendo. A disp.Torino, Di Maio, Allegretta, Corbisiero, Rizzo, La Monica. All. Campana.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo

Reti: 9’st, 25’st rig. Costantini.

Note – ammoniti: Borrelli, Angeli. Recupero 1-4.