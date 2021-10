Il Monterosi Tuscia crolla al Rocchi contro il Catania: 4-1

Domenica 24 Ottobre 2021, 17:42

Sconfitta casalinga pesante per il Monterosi che perde 4-1 in casa contro il Catania e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di mercoledì a Picerno. Sotto i colpi di Moro, il Monterosi cede il passo ad un Catania compatto e vivo nonostante i pesanti problemi societari.

MONTEROSI-CATANIA 1-4

MARCATORI Moro (C) al 27’ p.t.; Russini (C) al 2’, Polidori (M) su rigore al 9’, Greco (C) al 33’, Moro (C) al 37’ s.t.

MONTEROSI (3-5-2) Marcianò 5,5; Mbende 5,5 (dal 36’s.t Sdaigui s.v.), Rocchi 5,5, Piroli 5,5; Verde 6, Franchini 6 (dal 30’ s.t Buglio 5,5), Di Paolantonio 5,5, Adamo 5,5 (dal 5’ s.t. Buono 5,5), Cancellieri 6; Polidori 5,5, Costantino 5. (Alia, Polito, Luciani, Tartaglia, Nasini, Basile, Caon). All. D’Antoni 5,5

CATANIA (4-3-3) Sala 6; Albertini 6,5, Claiton 6,5, Monteagudo 6, Zanchi 6,5; Provenzano 6,5, Maldonado 6 (dal 26’ s.t. Cataldi 6), Greco 7 (dal 41’ s.t. Russotto s.v.); Ceccarelli 6 (dal 14’ s.t. Biondi 6), Moro 8 (dal 41’ s.t. Pino s.v.), Russini 6,5 (dal 23’ s.t. Izco 6). (Stancampiano, Ercolani, Sipos, Bianco). All. Baldini 7,5

ARBITRO Angelucci di Foligno 6,5

NOTE paganti 319, incasso di 2.102 euro. Ammoniti Rocchi, Adamo, Verde. Angoli 3-1.

MIGLIORE – MORO 8