Il Monterosi torna a vincere lontano dal Rocchi: Della Pietra, Piroli e Carlini stendono la Juve Stabia

Dopo quasi tre mesi il Monterosi torna a vincere lontano da casa battendo 3-1 la Juve Stabia. Un successo di vitale importanza per i biancorossi che scattano a quota 25 punti lasciandosi alle spalle la zona play-out. Piroli e compagni non segnavano lontano dal Rocchi dallo scorso 6 novembre e ieri sono riusciti a realizzare tre marcature come non accadeva dallo scorso 8 ottobre.

L’inizio del match è scoppiettante: al decimo minuto la Juve Stabia passa in vantaggio grazie al gol di Bentivegna con l’esterno stabiese che taglia a fette la difesa distratta del Monterosi. I viterbesi però, come già dimostrato domenica scorsa contro il Potenza, stanno bene fisicamente e corrono a velocità doppia. L’effetto porta all’immediato pari di Della Pietra, che al 14’ realizza la sua prima marcatura in maglia biancorossa.

La partita passa dai piedi di Lipani con il Monterosi che detta i tempi affondando su una Juve Stabia sorpresa dalla verve di Carlini e compagni. Al 32’ capitan Piroli, fresco di rinnovo e di proposta di matrimonio alla sua Silvia, porta avanti gli ospiti. La Juve Stabia ha l’occasione di rientrare in partita, ma Santos si fa parare un calcio di rigore da Forte che bagna il debutto con un intervento importantissimo. Il secondo tempo è più nervoso e meno spettacolare: i padroni di casa partono forte, ma con il passare dei minuti il Monterosi spegne la reazione dei campani, portando a casa un successo fondamentale in chiave salvezza.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi 6; Maggioni 5,5, Altobelli 5,5, Caldore 5,5, Mignanelli 6; Scaccabarozzi 5,5 (71’Ricci 5,5), Maselli 6, Gerbo 5 (53’Pandolfi 5,5); D’Agostino 6, Santos 5 (65’ Zigoni 5,5), Bentivegna 6 (65’ Silipo 5,5). All. Colucci 5

MONTEROSI (3-5-2): Forte 7; Mbende 6,5, Borri 6,5, Piroli 7; Tartaglia 6 (78’Giordani 6), Gasperi 6,5 (78’Santoro 6), Lipani 7, Parlati 6,5, Cancellieri 6; Carlini 7, Della Pietra 7 (70’Tonin 6). All. Menichini 7

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta 6.

Reti: 10’ Bentivegna, 14’ Della Pietra, 32’ Piroli, 45’ Carlini.

Note – ammoniti: Mbende, Forte, Ricci, Piroli, Santoro.