Il Monterosi torna a vincere dopo un mese. A Giugliano finisce 0-2. Il centrocampista Parlati para un rigore al 94'

Con un finale clamoroso, il centrocampista Parlati che para un calcio di rigore al 94’, il Monterosi torna a vincere dopo un mese battendo 2-0 il Giugliano. Con questi tre punti, i biancorossi, volano a quota 30 punti tirandosi fuori dalla zona play-out e interrompendo una striscia negativa di due sconfitte consecutive lontane dal Rocchi. Grande protagonista di giornata il centrocampista Parlati che, dopo l'espulsione di Alia per un fallo da ultimo uomo che procura un calcio di rigore per il Giugliano al 94', va in porta e compie il miracolo sul tiro di Sorrentino. Poco dopo Parlati effettua un'altra grande parata e Tolomello in contropiede realizza il 2-0 definitivo. Nel primo tempo, Costantino, aveva portato avanti i biancorossi realizzando il nono centro stagionale e confermando la regola stagionale dei viterbesi: quando segna l'attaccante la squadra allenata da Leonardo Menichini porta a casa punti.

GIUGLIANO (3-5-2): Viscovo 5,5; Biasol 6, Zullo 6,5, Poziello 5,5; Rondinella 6 (dal 18’s.t. Eynango 6), Felippe 6, Ceparano 5,5 (dal 9’s.t. Oyewale 6), Iglio 5,5 (dal 24’s.t. La Monica 5,5), Di Dio 6; Piovaccari 5,5 (dal 24’s.t. Sorrentino 5), Salvemini 5,5 All. Di Napoli 5,5

MONTEROSI (3-5-2): Alia 5; Piroli 6 (dal 15’s.t. Verde 6), Borri 6,5, Mbende 6; Bittante 6,5, Gasperi 6, Parlati 8, Lipani 6, Tartaglia 5,5; Costantino 6,5 (dal 43’s.t. Tolomello 6,5) Tonin 6 (dal 35’s.t. Della Pietra 6,5). All. Menichini 6,5

Arbitro: Nicolae Sfira di Pordenone 6.

Reti: 38’Costantino.

Note: Espulso Alia al 47’s.t.; ammoniti Biasol e Verde.