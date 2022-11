Martedì 1 Novembre 2022, 12:43

Quarto risultato utile consecutivo, seconda vittoria esterna di fila e quinto posto in classifica con 16 punti. Dopo il bel successo in casa del Latina il Monterosi si è svegliato felice. La compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini ha vinto in casa dei pontini giocando con personalità e acume tattico. I biancorossi hanno fatto quello che hanno voluto: gol iniziale, gestione del match e accelerazione per chiudere una sfida che vale moltissimo sia a livello psicologico che di classifica.

«Noi andiamo sempre per vincere sia in casa che in trasferta – spiega il tecnico dei viterbesi Menichini – credo che a Latina abbiamo disputato una delle partite migliori sotto la mia gestione. Potevamo vincere anche con un punteggio più largo e abbiamo concesso veramente poco ai nostri avversari».

Questo gruppo sembra non conoscere difficoltà: da oltre un mese sta giocando senza la propria stella offensiva Rocco Costantino, rientrato per cinque minuti domenica scorsa, eppure è riuscita sempre ad andare in gol (partita di Crotone a parte) raggiungendo una posizione di classifica largamente positiva.

«Tutti si sono messi a disposizione – svela Menichini – non ci sono titolari e riserve e a Latina lo abbiamo dimostrato. Vincere con quella personalità in casa di una delle compagini più difficili da affrontare mi lascia fiducioso per il futuro».

Alia e compagni sono una delle squadre più giovani dell’intera serie C: Menichini sta trasformando i suoi in giocatori molto esperti.

«Qualche punto lo abbiamo perso per inesperienza ma è normale. A Latina mi è piaciuta una statistica: abbiamo fatto molti falli intelligenti e questo è sinonimo di crescita per tutti».

Inutile negare che l’ascesa dei monterosolini sia coincisa con il ritorno in campo di Alessandro Di Paolantonio. Dopo un’estate difficile, il centrocampista, è stato reintegrato in gruppo. Per lui già tre gol e tante giocate di qualità.

«Alessandro non lo scopro certo io – dice Menichini – in estate lui era con la testa altrove convinto di poter andare a giocare in una piazza più blasonata. E’ un ragazzo intelligente e quando si è chiuso il mercato ci siamo messi seduti a parlare. Per noi è molto importante in campo e noi lo siamo per lui che può ancora dare di più secondo me». Da valutare in vista della seconda trasferta consecutiva di domenica prossima a Messina, le condizioni dell’attaccante Alessandro Rossi uscito dopo mezz’ora a Latina a causa di uno scontro con il portiere dei nerazzurri Cardinali.