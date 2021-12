Il Monterosi sfiora l'impresa a Foggia: il pari dei pugliesi di Zeman arriva al novantesimo

Un bel Monterosi sfiora l'impresa a Foggia, ma viene raggiunto nel finale. I viterbesi, che chiudono il 2021 a quota 21 punti nel girone C, hano giocato una grande partita al cospetto di un Foggia lanciato e carico davanti al proprio pubblico. I biancorossi passano in vantaggio al 17' della ripresa con Adamo, ma vengono raggiunti al 90' dalla marcatura di Rizzo Pinna. Una piccola beffa per la compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini, che comunque va in vacanza felice e si prepara ad 2022 da inaugurare il 9 gennaio nel match casalingo contro la capolista Bari.