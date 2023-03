Il Monterosi sbatte sul Messina: al Rocchi finisce 1-1 con i biancorossi ripresi dopo il gran gol di Piroli

Monterosi e Messina non si fanno male: al Rocchi finisce 1-1 con i viterbesi che ritrovano il gol in casa ma non la vittoria che manca in casa dal 4 dicembre.

Il Monterosi si ritrova in piena emergenza: fuori Carlini, Borri, Gasperi e lo squalificato Mbende con il tecnico Menichini che propone un 3-5-2 con la sorpresa Vitali al fianco di Costantino sul fronte offensivo. Per il Messina di mister Raciti c’è il consueto 4-2-3-1 con Perez unica punta supportato da Ragusa, Marino e Mallamo. In porta l’ex Viterbese Fumagalli.

La posta in palio è di quelle pesanti con le due squadre che partono forte cercando una pressione alta che per il Monterosi si traduce nella solita ricerca degli esterni. Al nono miracolo di Fumagalli che devia in calcio d’angolo un destro a colpo sicuro di Costantino. Poco dopo Di Renzo sfiora il sette da fuori. A centrocampo la partita si gioca attraverso due protagonisti: Lipani da una parte e Kragl dall’altra con quest’ultimo fonte del gioco dei siciliani. La partita la fa il Monterosi che sviluppa una mole di gioco importante senza tuttavia creare tante occasioni da gol.

I padroni di casa protestano per un paio di situazione al limite nell’area di rigore ospite con Fofana che rischia con una vistosa trattenuta su Costantino. A dieci dalla fine del primo tempo doppio cartellino rosso: espulsi Di Paolantonio e Fofana per uno scontro a centrocampo. Menichini ridisegna la squadra passando al 3-4-2 mentre sul versante Messina la difesa passa a 3. L’ultimo sussulto della prima frazione lo regala Vitali che sfiora il palo destro con una conclusione da fuori area.

Anche la ripresa si apre con il Monterosi piazzato nella metà campo avversaria con il Messina che prova a ripartire appoggiandosi a Perez. Al 14’ il Monterosi passa in vantaggio con un’azione personale del capitano Piroli che a tu per tu con Fumagalli appoggia in rete di piatto.

La risposta dei siciliani arriva poco dopo con la clamorosa traversa colpita da Perez. Subito dopo però Zuppel realizza il gol del pareggio messinese con la difesa del Monterosi immobile. Dopo il pari il Messina prende coraggio e diventa padrone del campo. Nei minuti finali i biancorossi sprecano un paio di buone ripartenze e il risultato finale rimane quello fissato da Piroli e Zuppel.

MONTEROSI (3-5-2) Forte 6; Piroli 7, Giordani 6, Tartaglia 6 (dal 32’s.t. Della Pietra 5,5); Di Renzo 5,5, Parlati 6 (dal 38’s.t. Bittante s.v.), Lipani 6, Di Paolantonio 5, Verde 6 (dal 38’ s.t. Santoro s.v.); Costantino 5,5, Vitali 6 (dal 22’s.t. Tonin 5,5). (Alia, Di Francesco, Burgio, Tolomello). All. Menichini 6

MESSINA (4-2-3-1) Fumagalli 6,5; Berto 6 (dal 20’s.t. Versienti 6), Trasciani 6, Ferrara 5,5, Celesia 6; Kragl 5 (dal 14’s.t. Konate 6), Fofana 5; Mallamo 5,5 (dal 20’s.t. Zuppel 6,5), Ragusa 5,5 (dal 14’s.t. Balde B. 6), Marino 5,5 (dal 1’s.t. Fiorani 5,5); Perez 6. (Lewandowski, Balde H., Iannone, Ortisi, Curiale, Ferrini). All. Raciti 6

ARBITRO Vergaro di Bari 6

Reti: Piroli (MO) al 14’, Zuppel (ME) al 23’ s.t.

NOTE spettatori 350 circa, paganti e incasso non comunicati. Espulsi Di Paolantonio al 37’p.t. e Fofana al 37’p.t.; ammoniti Vitali, Fofana, Parlati, Di Renzo, Fiorani, Balde, Trasciani e Giordani. Angoli 7-3

MIGLIORE Piroli 7