Mercoledì 16 Marzo 2022, 23:14

Il Monterosi sbanca 2-0 il campo della Turris cucendosi addosso un bel pezzo di salvezza nel girone C. I biancorossi, ora, hanno otto punti di vantaggio sulla zona playout e possono giocare le ultime sei di campionato con relativa tranquillità.

La Turris, che rimarrà in nove, si presenta all’appuntamento con il classico 3-4-3 marchio di fabbrica del tecnico Bruno Caneo che ripropone dal primo minuto il metronomo viterbese Bordo nato e cresciuto a Piansano, mentre sulla sponda Monterosi, mister Leonardo Menichini, sorprende con un abbottonato 4-4-1-1 con Adamo a sostegno dell’unica punta Ekuban. Costantino e Artistico partono dalla panchina, mentre in difesa il posto dello squalificato Borri al centro lo occupa Piroli con Tonetto spostato sulla fascia destra e Rocchi su quella sinistra.

Il Monterosi parte forte e al sesto minuto è già avanti: calcio d’angolo battuto da Cancellieri sui cui si avventa Parlati che in due tempi batte Perina. Il gol all’alba, condiziona la Turris e carica i viterbesi con Adamo che scarica una botta violenta da ottima posizione senza trovare lo specchio della porta.

Il Monterosi è padrone del campo: i biancorossi sono compatti e non lasciano spazi ai campani che il primo spartito lo suonano al minuto ventuno con Nunziante che a tu per tu con Alia non trova la porta. Due minuti dopo però, l’occasione colossale è per Ekuban che di testa a un centimetro dalla porta trova il muro Perina.

La gara è di quelle toste: tanti scontri a centrocampo e ammoniti: due cartellini gialli li colleziona ingenuamente il viterbese Bordo che a fine primo tempo lascia la Turris in dieci.

Nella seconda frazione, i campani, inseriscono Finardi al posto di Giannone iniziando ad aumentare i giri del motore per cercare l’immediato pareggio. Il Monterosi però, forte dell’uomo in più, non si scompone e anzi, cerca anche di ripartire per chiudere i conti. Adamo sta bene e impegna ancora una volta Perina che non riesce a bloccare ma respinge lontano. Il ritmo è spezzettato con diversi ammoniti conferma anche nella ripresa di un incontro maschio e condito da tante intensità. Non solo gialli però ma anche un altro rosso con Pavone della Turris che si fa cacciare tre minuti dopo l’ingresso in campo. I campani rimangono in nove e iniziano a buttare palloni dentro l’area di rigore presidiata dai centimetri di Mbende. Costantino in contropiede spreca la clamorosa occasione per il 2-0 ma il raddoppio che chiude il match arriva al 94’ con lo stesso Costantino che la chiude.

TURRIS (3-4-3): Perina 7; Manzi 5,5 (90’ Nocerino s.v.), Sbraga 6 (75’Iglio 5,5), Varutti 6; Ghislandi 5,5 Franco 5,5, Bordo 4,5, Nunziante 5,5 (71’Pavone 4); Giannone 5,5 (46’ Finardi 5,5), Santaniello 5,5, Leonetti 6. All. Caneo 5,5.

MONTEROSI (4-4-1-1): Alia 6,5; Mbende 6,5, Rocchi 6,5, Piroli 6 (55’ Basit 6,5); Cancellieri 6,5, Milani 6,5, Franchini 6 (75’ Buglio 6), Parlati 7, Tonetto 6,5; Adamo 6,5, Ekuban 6 (62’ Costantino 6,5). All. Menichini 6,5.

ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria 5,5.

Reti: 6’ Parlati, 94’ Costantino.

Note – espulsi Bordo, Pavone; ammoniti Ekuban, Franco, Piroli, Alia, Franchini, Mbende, Tonetto, Iglio.