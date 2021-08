Il Monterosi è pronto per la Coppa Italia, ma intanto si pensa al mercato: Evacuo primo obiettivo

Venerdì 20 Agosto 2021, 06:30

Il nome forte per l'attacco e la squadra che si avvicina a grandi passi al debutto di domani nella Coppa Italia di serie C. Il Monterosi sta vivendo giorni intensi, dentro e fuori dal campo. La compagine allenata dal tecnico David D'Antoni lavora sul campo per farsi trovare pronta all'appuntamento di coppa in terra abruzzese, per quello che sarà il vero, primo, incrocio ufficiale della stagione. Da sabato non si scherzerà più e allora ecco che D'Antoni, complici le poche amichevoli, sta immaginando quale Monterosi migliore gettare nella mischia. Quello a Teramo sarà il prologo del campionato che scatterà sabato prossimo nel match casalingo del Rocchi contro il Foggia, con l'undici che vedremo in campo domani che ricalcherà a grandi linee quello del 28 sera, mercato permettendo. C'è molta attesa per il debutto del centravanti Alessandro Polidori che giocherà al centro dell'attacco insieme a Daniele Ferri Marini. Per il resto D'Antoni si affiderà ai fedelissimi come Danilo Piroli e Davide Buono, che avrà al proprio fianco Samuele Parlati e Simone Franchini i due colpi arrivati a centrocampo. Come detto però, molto presto il Monterosi potrebbe cambiare volto: si studiano tre colpi pesanti con due attaccanti ed un centrocampista che presto potrebbero sbarcare alla corte biancorossa. Il nome forte, passato in pole nelle ultime ore, è quello di Felice Evacuo ex attaccante della Viterbese e di tanti altri importanti club di serie C. Evacuo, svincolatosi dal Catanzaro, rappresenterebbe un colpo da novanta per la società di Luciano Capponi che non ha mollato neanche la pista che porta a Daniele Vantaggiato. In mezzo al campo il nome forte resta quello di Federico Angiulli in uscita dalla fallita Sambenedettese.