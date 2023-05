Lunedì 15 Maggio 2023, 04:40

La salvezza è ormai in cassaforte e il Monterosi questa settimana darà il rompete le righe ai propri calciatori che inizieranno in anticipo le vacanze estive.

Per il club e i dirigenti però, comincerà il lavoro vero e proprio. Prima di concentrarsi sul mercato e su tutti gli aspetti che riguarderanno direttamente la squadra, ad iniziare dalla conferma o meno del tecnico Leonardo Menichini, ci sarà da capire dove giocherà la formazione biancorossa la prossima stagione.

Gli ultimi due anni, parentesi Pontedera a parte, il Monterosi li ha vissuti al Rocchi di Viterbo dove ha concluso l’ultimo campionato.

Dopo le turbolenze nei rapporti tra il presidente della Viterbese Marco Romano e l’ex dei monterosolini Luciano Capponi, l’avvento di Marco Fusano sulla tolda di comando del Monterosi ha riportato il sereno tre le parti, sancito con l’accordo arrivato lo scorso ottobre. Ora del futuro di Romano alla Viterbese nessuno è in grado di fare previsioni: la convenzione della Viterbese con il comune di Viterbo per l’impianto di via della Palazzina scade il prossimo agosto e sul piatto c’è anche il discorso sulla completa ristrutturazione della struttura. «Dal Monterosi, al momento, non ho ricevuto chiamate – svela l’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici del comune Emanuele Aronne – se sono interessati al Rocchi credo che si faranno sentire nelle prossime settimane». Prima, come auspicato dallo stesso Fusano alcune settimane fa, va sciolto il nodo Guidonia con il presidente del Monterosi che sta ragionando sulla possibilità di spostare la sede del club nel terzo comune del Lazio per numero di abitanti. «Per il momento abbiamo avviato soltanto un ragionamento con il sindaco – spiegò un paio di mesi fa Fusano – a Guidonia ho stabilito il quartier generale della mia azienda e sarebbe la casa ideale, anche se a livello sportivo non abbiamo fatto alcun ragionamento». In realtà, trasferire il titolo sportivo a Guidonia, non è proprio così semplice: occorre il nulla osta della Figc con l’iter che è particolarmente lungo. In più, lo stadio del comune alle porte di Roma, non possiede tutti i requisiti tecnici per consentire di giocarci gare di un campionato professionistico come è quello di C.

E allora ecco che la soluzione Viterbo, al di là della retrocessione della Viterbese, resta quella più probabile con il Monterosi che resterebbe ad allenarsi al Martoni per giocare poi la domenica in una città da poco rimasta orfana delle serie C.