Domenica 11 Settembre 2022, 05:45

La seconda tappa per continuare a vincere. Oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 14,30, il Monterosi sarà impegnato a Potenza per la seconda giornata del girone C. Un impegno difficile quello che attende i biancorossi, che faranno visita ad una formazione abituata da anni a navigare tra i professionisti. Il Potenza in estate ha cambiato molto: la complicata salvezza ottenuta lo scorso anno ha indotto il club a stravolgere l’organico partendo dalla guida tecnica con l’ex calciatore della Lazio Sebastiano Siviglia scelto come nuovo allenatore. Siviglia pratica un 4-3-3 molto elastico e alla prima, in casa della Fidelis Andria, ha portato a casa uno 0-0 solido.

L’alter ego di Siviglia l’allenatore dei biancorossi Leonardo Menichini, pronto a tornare in panchina dopo l’assenza di domenica scorsa, ha studiato bene gli avversari consapevole che sarà una sfida totalmente differente da quella dominata all’esordio contro l’Audace Cerignola. «Assolutamente sì – conferma il tecnico – affrontiamo un avversario che ha in rosa giocatori importanti come Laaribi, Emmausso, Caturano, Di Grazia e altri quindi dovremo giocare con personalità e attenzione per portare via un risultato positivo da un campo anche molto caldo dal punto di vista del tifo».

Lo scorso anno, la sfida di ritorno contro il Potenza, rappresentò il punto di svolta per il Monterosi di Menichini: il 3-1 finale lanciò la compagine biancorossa verso un girone di ritorno di alto livello che sembra essersi esteso anche alla stagione appena iniziata. «Ricordo molto bene quella partita – spiega Menichini – eravamo alla prima dopo la sosta di Natale e facemmo benissimo. Oggi però sarà tutta un’altra storia: noi forse abbiamo un piccolo vantaggio avendo cambiato meno del Potenza ma quella di Siviglia è una squadra che ha qualità». Qualità dei singoli che per il Monterosi ha fatto la differenza domenica scorsa. «Ma innanzitutto abbiamo giocato da squadra. Tutto ha funzionato alla perfezione, ma siamo alle prime giornate e per una valutazione più precisa bisognerà attendere almeno sei, sette turni».

Oggi si dovrebbe rivedere lo stesso undici ammirato all’esordio. L’unico dubbio che assorbe Menichini è quello legato all’utilizzo dal primo minuto di Gasperi a centrocampo, con il calciatore ex Ancona che porterebbe più fisicità in mediana. Super confermato il trio offensivo composto da Carlini, Costantino e Rossi.

Cosi in campo:

Potenza (4-3-3): Gasparini; Rillo, Gyamfi, Del Pinto, Emmausso; Sandri, Legittimo, Girasole; Laaribi, Di Grazia, Caturano. All. Siviglia

Monterosi (4-3-1-2): Alia; Piroli, Mbende, Borri, Cancellieri; Verde, Lipani, Parlati; Carlini; Costantino, Rossi. All. Menichini

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno.