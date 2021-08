Il Monterosi parte bene: fermato sullo 0-0 il Foggia di Zeman

Sabato 28 Agosto 2021, 23:07

Il Monterosi ferma sullo 0-0 il Foggia di Zeman e inizia con il piede giusto il cammino nel girone C del campionato di serie C. Una partita giocata bene dalla compagine allenata dal tecnico David D'Antoni che nel primo tempo ha anche le occasioni migliori con Ferri Marini e Parlati. L'assenza di Polidori pesa, ma i biancorossi giocano bene. Il Foggia viaggia a fiammate: Curcio non si accende e Ferrante e chiuso dalla difesa a tre dei padroni di casa. Ad inizio ripresa i pugliesi provano ad accelerare ma il Monterosi non si scompone: Ferrante e Rocca impensieriscono Marcianò ma a finire meglio sono Buono e compagni che chiudono in attacco ed hanno la grande occasione con la bordata di Borri che lambisce il palo alla destra di Alastra. Finisce 0-0: buona la prima per il Monterosi che annuncia anche gli arrivi di Costantino in attacco e Di Paolantonio a centrocampo.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2) Marcianò 6; Piroli 6 (dal 1’s.t. Mbende 6), Borri 6,5, Rocchi 6; Adamo 6,5, Franchini 6,5 (dal 29’ s.t. Tartaglia 6), Buono 7, Parlati 6, Tonetto 6 (dal 29’ s.t. Cancellieri 6); Ferri Marini 6,5 (dal 42’ s.t. Angeli s.v.), Caon 6 (dal 38’ s.t. Luciani 6). (Alia, Polito, Verde, Nasini, Carbone, Sdaigui). All. D’Antoni

FOGGIA (4-3-3) Alastra 6; Nicoletti 6, Girasole 6, Sciacca 6,5,Martino 6,5; Maselli 6 (dal 1’s.t. Ballarini 6), Petermann 6,5, Rocca 6; Curcio 6 (dal 45’s.t. Di Jenno s.v.), Ferrante 5,5 (dal 25’s.t Merka 5,5), Merola 5,5. (Volpe, Dalmasso, Gallo, Markic, Di Pasquale, Rizzo,Vigolo, Garofalo). All. Zeman

ARBITRO Collu di Cagliari 6,5

NOTE paganti 700, incasso 7.820 euro. ammoniti Piroli, Franchini, Ballarini, Rocchi. Angoli 6-5.