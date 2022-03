Il Monterosi non va oltre lo 0-0 contro la Vibonese. Occasione persa per i tre punti, ma la classifica sorride

Il Monterosi non va oltre lo 0-0 nella gara casalinga contro il fanalino di coda Vibonese e rallenta la corsa verso i playoff anche se i biancorossi, stanotte, si addormenteranno al nono posto in classifica a pari punti con il Latina. Quello visto al Rocchi è stato un match brutto, con poche emozioni e giocato su ritmi bassi. Ai punti avrebbe meritato qualcosa di più la Vibonese che ha creato qualche grattacapo alla difesa di un Monterosi poco pericoloso in attacco ma solido in difesa. I biancorossi portano a casa il terzo risultato utile e continuano a sperare nei playoff.

MONTEROSI (3-5-2) Alia 6; Rocchi 6 (dal 23’ s.t. Piroli 6), Borri 6, Mbende 6; Cancellieri 6 (dal 39’ s.t. Errico s.v.), Adamo 6, Basit 6, Franchini 6, Milani 6 (dal 23’ s.t. Tonetto 5,5); Costantino 5,5 (dal 34’ s.t. Ekuban 5,5), Artistico 5,5 (dal 24’ s.t. Caon 6). (Daga, Basile, Luciani, Verde, Sdaigui, D’Antonio). All. Menichini 6

VIBONESE (4-2-3-1) Mengoni 6; Risaliti 6, Suagher 6, Polidori 6 (dal 41’s.t. Carosso s.v.), Corsi 6; Zibert 5,5 (dal 34’ s.t. Bellini 6), Gelonese 6 (dal 40’s.t. Panati s.v.); Spina 6,5 (dal 26’s.t. Zappa 5,5), Basso 6, Grillo 6; Curiale 5,5. (Curtosi, Marson, Alvaro, La Ragione, Ngom, Blaze, Golfo, Spanò). All. Orlandi 6

ARBITRO Grasso di Ariano Irpino.

NOTE paganti 326, incasso di 1.856 euro. Ammoniti Suagher, Spina, Borri, Basit, Rocchi, Basso. Angoli 2-5.