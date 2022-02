Mercoledì 23 Febbraio 2022, 05:35

Falcidiato dalle assenze, sfortunato a partita in corso, eppure vincente. Il Monterosi batte 2-1 il Campobasso in trasferta vincendo la terza partita consecutiva che proietta la compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini a ridosso della zona playoff.

Quella di Campobasso è stata, forse, la vittoria più sofferta ma al tempo stesso esaltante dell’era biancorossa targata Menichini. Senza cinque titolari, Costantino e Adamo su tutti, i viterbesi hanno saputo resistere all’assalto di un Campobasso mai indomito che appena tre giorni fa aveva vinto sul campo della capolista Bari.

Tre gli eroi della serata: il portiere Alia, che al 64’ sullo 0-0 ha parato un calcio di rigore a Rossetti, l’attaccante Artistico che al 78’ ha portato avanti il Monterosi e il centrocampista Parlati, autore del raddoppio su rigore e autentico polmone del centrocampo. «Oggi mi sono quasi commosso a vedere questa squadra – ha detto nel post-gara Menichini – eravamo in piena emergenza ma ci siamo messi sotto con orgoglio e organizzazione. Abbiamo sofferto, ma portiamo a casa una vittoria che forse cambierà il nostro finale di stagione».

Come detto l’emergenza costringe Menichini a varare un 3-5-2 con alcuni interpreti adattati. In attacco assente il ritrovato Costantino, il tecnico si affida alla giovane coppia Ekuban-Artistico. Il centrocampo è guidato da Basit con Parlati e Franchini che agiscono ai lati. Debutto dal primo minuto per l’ex Viterbese Errico che, nonostante un’ammonizione prematura, giocherà una buona gara.

Dall’altra parte, il rampante Campobasso di Cudini, si offre con un 4-3-3 molto offensivo con l’eroe di Bari Liguori fonte del tridente. I primi dieci minuti sono di marca del Monterosi che palleggia e arriva facilmente dalle parti di Raccichini. Dopo un buon inizio però a prendere in mano il gioco sono i padroni di casa: Rossetti impegna Alia, mentre Bontà viene murato da Rocchi.

Il Monterosi fatica ad uscire, ma chiude bene tutti gli spazi. Ad inizio ripresa, Menichini, toglie Basit ed inserisce Tartaglia passando al 4-4-2. Artistico si fa vedere, mentre dopo quindici minuti dall’ingresso Tartaglia si infortuna e lascia spazio a D’Antonio. Da quel momento e per i successivi dieci minuti, il protagonista diventa Alia: respinge il rigore di Rossetti e compie un miracolo su Menna.

Il Monterosi resta in piedi e cresce: al 79’ un lancio millimetrico di Milani trova Artistico: l’attaccante sfugge in velocità bruciando Raccichini. Il cazzotto è di quelli pesanti: gli ospiti diventano padroni del campo: il neo entrato Caon centra un palo clamoroso, mentre al novantesimo Parlati realizza il rigore dello 0-2. Due minuti dopo Rossetti ce la fa a battere Alia, ma non basta: il Monterosi vince anche a Campobasso e inizia a sognare.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini 6; Fabriani 6, Menna 6, Dalmazzi 5,5, Pace 5,5; Bontà 6, Persia 5,5 (dal 68’ Candellori 5,5), Tenkorang 5,5; Liguori 6 (dal 72’Bolsius 5,5), Rossetti 5,5, Di Francesco 5,5 (dal 46’ s.t. Merkaj 5,5). All. Cudini.

MONTEROSI (3-5-2): Alia 7,5; Rocchi 6,5, Borri 6, Mbende 6,5; Errico 6 (dal 71’ Milani 6,5), Basit 6 (dal 46’ Tartaglia s.v.; dal 60’ D’Antonio 6), Franchini 6,5, Parlati 7,5, Cancellieri 6; Ekuban 6 (dal 71’ Caon 6), Artistico 7. All. Menichini.

Arbitro Giaccaglia di Jesi 6,5.