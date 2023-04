Il Monterosi non sfonda: contro il Taranto è 0-0. Per la salvezza diretta si fa dura

Il Monterosi pareggia 0-0 con il Taranto e complica il percorso verso la salvezza diretta. I play-out con il fattore casalingo a favore sono certi, ma per evitarli i biancorossi dovranno vincere domenica ad Avellino sperando che i siciliani non vincano a Taranto. L’ultima emozione è il gol annullato a Costantino per fuorigioco.

MONTEROSI (3-4-1-2) Alia 6; Mbende 6, Tartaglia 6,5, Piroli 6 (dal 35’s.t. Bittante 6); Verde 6 (dal 23’s.t. Rossi 5,5), Santoro 6,5 (dal 35’s.t. Di Paolantonio 6), Parlati 6, Di Renzo 6 (dal 40’s.t. Tonin s.v.); Carlini 5,5; Costantino 6, Vitali 6. (Moretti, Basile, Gasperi, Burgio, Di Francesco, Lipani, Tolomello, Della Pietra, Tonin). All. Menichini 6

TARANTO (3-5-2) Vannucchi 6; Evangelisti 6, Antonini Lui 6, Sciacca 6; Formiconi 5,5, Labriola 6 (dal 43’s.t. Citarella s.v.), Provenzano 6, Romano 6 (dal 15’s.t. Mazza 5,5), Boccadamo 5; Bifulco 6 (dal 23’s.t. Canalicchio 6) Tommasini 5,5. (Loliva, Semprini, Nocciolini, Fontana, Colurciello, Rossetti, Finocchi). All. Capuano 6

ARBITRO Nicolini di Brescia 6

NOTE spettatori 350 circa; paganti e incasso non comunicati. Espulso Boccadamo al 22’s.t.; ammoniti Antonini Lui, Boccadamo, Formiconi, Verde, Mbende. Angoli 4-1