Il Monterosi non riesce a sfondare: contro il Latina finisce 0-0 e al Rocchi la vittoria manca da dicembre

Il Monterosi pareggia 0-0 con il Latina, mancando ancora una volta l’appuntamento con il successo casalingo che manca ormai da tre mesi. Il punto fa comunque comodo in chiave salvezza con i biancorossi che guadagnano una lunghezza su Messina e Viterbese.

La partenza della sfida è su ritmi alti: il Latina pressa molto alto con il Monterosi che cerca di sfruttare gli spazi lasciati dai pontini. All’undicesimo arriva la prima occasione: invenzione di Furlan che prova il destro a giro con Forte chiamato alla grande parata con la mano di richiamo.

Furlan gioca tra le linee, allargandosi spesso a sinistra ed è l’elemento che crea più problemi alla difesa del Monterosi che non riesce a leggere con precisione le giocate del fantasista nerazzurro. I padroni di casa faticano a costruire: Costantino gioca spesso isolato con il centrocampo viterbese che non riesce a trovare le giuste distanze. L’opportunità per il Monterosi arriva ad un quarto d’ora dalla fine della prima frazione. Carlini elude il fuorigioco e si presenta a tu per tu con Tonti che riesce in uscita ad anticipare il dieci biancorosso. La ripresa si apre con un cambio nel Latina: fuori l’acciaccato Belloni dentro Riccardi. Quest’ultimo ha l’occasione per portare in vantaggio i suoi al settimo della ripresa, ma Piroli riesce ad anticiparlo ad un passo dal gol. Menichini prova a scuotere i suoi con un doppio cambio: fuori Bittante e Di Paolantonio dentro Mbende e Verde. La parte centrale del secondo tempo è confusionaria: Giordani prova il gol impossibile mentre il Latina offre l’impressione di poter far male, senza tuttavia affondare il colpo. Carlini però suona la carica e crea l’occasione migliore a cui manca soltanto la precisione nella conclusione finale. A crescere nella fase finale è il Monterosi che allarga molto il gioco sugli esterni e riesce ad entrare maggiormente nell’area di rigore ospite.

La pressione del Monterosi è costante con Menichini che inserisce l’esterno Vitali e Della Pietra al posto di uno spento Costantino per tentare l’assalto finale. L’ultimo assolo è di Verde che calcia al volo ma trova soltanto il palo.

MONTEROSI (3-4-1-2) Forte 6; Giordani 6, Piroli 6,5, Di Renzo 6 (dal 43’s.t. Burgio s.v.); Bittante 5,5 (dal 12’s.t. Mbende 6), Lipani 6, Di Paolantonio 6 (dal 12’s.t. Verde 6), Parlati 6; Carlini 6; Costantino 5,5 (dal 34’s.t. Della Pietra s.v.), Tonin (dal 34’ Vitali s.v.). (Alia, Moretti, Santoro, Di Francesco, Tolomello). All. Menichini 6

LATINA (3-4-1-2) Tonti 6; De Santis 6, Celli 6, Calabrese 6 (dal 28’s.t. Cortinovis 5,5); Sannipoli 6, Amadio 6, Barberini 6 (dal 34’s.t. Pellegrino s.v.), Carissoni 5,5; Furlan 6 (dal 24’Fabrizi 5,5); Ganz 5,5 Belloni 5,5 (dal 1’ s.t. Riccardi 6). (Cardinali, Giannini, Rossetti, Peschetola, Bordin, Esposito, Gallo). All. Di Donato 6

ARBITRO De Angeli di Milano 6

NOTE paganti ed incasso non comunicati. Ammoniti Carlini, Mbende e Ganz. Angoli 1-2

MIGLIORE