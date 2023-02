Sabato 25 Febbraio 2023, 05:50

La prima di dieci finali. Il luogo comune che da sempre contraddistingue l’inizio della discesa verso la valle dei campionati, si addice perfettamente al Monterosi. Oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 17,30, i biancorossi saranno di scena a Monopoli per la ventinovesima giornata del girone C.

La sconfitta rimediata domenica scorsa nello scontro diretto con la Gelbison ha complicato maledettamente il cammino salvezza dei viterbesi, chiamati nelle ultime dieci giornate a cambiare passo per evitare di essere risucchiati dentro il gorgo dei play-out. Fatto sta che la classifica in questo momento dice 30 punti con la trasferta di oggi in Puglia che si annuncia particolarmente complicata. Il Monopoli deve riscattare il tennistico 6-0 rimediato a Catanzaro e in casa arriva da tre vittorie consecutive con la formazione allenata da Giuseppe Pancaro che non perde tra le mura amiche dallo scorso 7 gennaio.

Per il Monterosi però come detto, ogni sfida da qui ad aprile sarà una finale e questo mister Menichini lo ha ben impresso nella mente. «Oggi per portare via punti dovremo fare molto meglio rispetto a domenica scorsa – avverte i suoi – andiamo a giocare su un campo tosto contro un avversario che viaggia in piena zona play-off. All’andata – prosegue Menichini – era la prima partita con Pancaro in panchina: pareggiammo 2-2 al termine di una sfida equilibrata come mi aspetto lo sia quella di oggi». Le motivazioni forti stanno da ambo le parti: i pugliesi per riscattare il cappotto di Catanzaro; il Monterosi per inseguire una salvezza che si è fatta complicata.

«Sapevamo che il nostro percorso questa stagione sarebbe stato questo – non si nasconde il tecnico del Monterosi – il club ci ha chiesto esclusivamente la salvezza e siamo in piena corsa per raggiungerla. Ci sono società che hanno investito molto più di noi e si trovano in posizioni di classifica inaspettate: in alcune partite potevamo e dovevamo fare meglio, ma non dobbiamo farci prendere dal panico». Per Menichini oggi scelte obbligate in difesa: fuori Borri e Tartaglia per squalifica, la linea a tre sarà composta da Mbende, Piroli e Giordani con Verde spostato sulla corsia destra. In attacco recuperato Carlini che dovrebbe partite dall’inizio al fianco di Costantino.

Così in campo:

MONOPOLI (3-4-1-2): Vettorel; Mule, Bussaglia, Drudi; Pinto, Vassallo, Hamlili, Viteritti; Manzari; Starita, Fella. All. Pancaro

MONTEROSI (3-5-2): Forte; Mbende, Piroli, Giordani; Bittante, Parlati, Lipani, Santoro, Verde; Carlini, Costantino. All. Menichini

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi.