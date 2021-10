Sabato 30 Ottobre 2021, 06:05

Rialzarsi dopo due sconfitte consecutive. Questo l’imperativo per il Monterosi che, oggi pomeriggio calcio d’inizio ore 14,30, viaggia in casa del Monopoli per la dodicesima giornata del girone C. L’appuntamento in Puglia si annuncia tra i più complicati: il Monopoli arriva dal prestigioso successo in casa del Catanzaro e viaggia a quota 19 punti; terzo posto in classifica a cinque lunghezze dalla capolista Bari. I verdi sono una compagine esperta e di casa nel girone C: Ernesto Starita è l’uomo di punta di un club che – rispetto allo scorso anno – ha cambiato allenatore ma non filosofia con Alberto Colombo che sta proseguendo nel lavoro avviato da Giuseppe Scienza e presenta un 3-5-2 molto offensivo e camaleontico. In casa Monterosi però, si pensa più al proprio giardino: la sconfitta incassata contro il Catania ha fatto male. Non tanto per il punteggio quanto per il modo con la quale è giunta: un mix di distrazioni e poca cattiveria.

«Contro i siciliani ci è mancata intensità – spiega alla vigilia di Monopoli il tecnico dei biancorossi David D’Antoni – siamo stati poco attenti e in settimana ne abbiamo parlato. Analizzando i vari momenti del match i ragazzi hanno capito gli errori e sono sicuro che oggi vedremo un altro Monterosi». Un Monterosi che potrebbe anche cambiare volto: non tatticamente ma in qualcuno degli interpreti ad iniziare dalla difesa dove Emmanuel Mbende potrebbe lasciare spazio ad Angelo Tartaglia. Più limitata la scelta sul fronte offensivo dove Rocco Costantino e Alessandro Polidori sono costretti a giocarle tutte vista la mancanza (i giovani Caon e Luciani a parte) di alternative in attacco specialmente dopo la partenza di Daniele Ferri Marini.

«Non è tanto una questione di moduli e di interpreti ma di atteggiamento – chiarisce D’Antoni – a noi con il Catania è mancato quello ma in altre partite abbiamo dimostrato che possiamo essere all’altezza di un campionato difficile come quello di C. In attacco non siamo tanti è vero, ma la rosa che ho a disposizione è di ottimo livello e quindi dobbiamo pensare solo al campo. Come stiamo? La squadra in settimana si è allenata bene, ma poi la partita è sempre un’altra cosa».

Così in campo:

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Morrone, Vassallo, Piccini, Guiebre; Grandolfo, Starita. All. Colombo.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Piroli, Tartaglia, Rocchi; Cancellieri, Di Paolantonio, Adamo, Franchitti, Verde; Costantino, Polidori. All. D’Antoni.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo.