Il Monterosi lotta ma esce sconfitto da Crotone: decide una punizione di Chricò a fine primo tempo

Altra sconfitta di misura per il Monterosi che esce battuto 1-0 da Crotone. A decidere una rete di Chiricò al tramonto del primo tempo con il Monterosi che non si è quasi mai reso pericoloso. A pesare le assenze delle due punte Costantino e Rossi, nemmeno in panchina a causa di problemi fisici. Il Crotone ha controllato quasi sempre il match creando i presupposti per il 2-0 fallito più volte nella ripresa. Per i biancorossi una sconfitta comunque onorevole, in attesa di tornare a fare punti sabato prossimo nel match contro la Virtus Francavilla.

Crotone (4-3-3): Branduani 6; Calapai 6, Bove 5,5 (1’ s.t. Papini 6), Cuomo 6,5, Giron 6; Awua 6, Petriccione 6, Tribuzzi 6; Chricò 7 (39’ s.t. Pannitteri s.v.), Gomez 6, Kargbo 6 (21’s.t. Panico 6). All. Lerda 6,5.

Monterosi (4-3-1-2): Alia 6; Piroli 6, Mbende 6, Borri 5,5, Cancellieri 6, Parlati 6, Lipani 5,5, Verde 6; Carlini 5,5; Santarpia 5,5 Di Francesco 5,5 (21’s.t. Liga 5,5). All. Menichini 6.

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto 6,5.

Reti: 41’Chricò.

Note - ammoniti: Verde, Cancellieri, Petriccione.