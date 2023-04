Il Monterosi fa l'impresa: vittoria ad Avellino e salvezza diretta. Costantino con una doppietta fa esplodere la festa

Il Monterosi vince 2-0 in casa dell’Avellino e conquista la salvezza diretta, in virtù della sconfitta dell’Andria in casa del Latina. Un’impresa quella portata a termine dalla compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini che, nonostante i due punti di penalizzazione, ha raggiunto la permanenza in serie C senza passare attraverso le difficoltà di eventuali play-out.

AVELLINO (4-3-1-2): Pane 6; Rizzo 5,5 (dal 56’Ricciardi 5,5), Benedetti 5,5, Sottini 6, Tito 6; Dall’Oglio 5,5 (dal 67’Garetto 5,5), Casarini 6, Maisto 5,5; Di Gaudio 5,5 (dall’85’Tounkara s.v.); Gambale 6, Marconi 5,5 (Trotta 5,5). All. Rastelli 5

MONTEROSI (3-4-2-1): Forte 6,5; Tartaglia 6, Giordani 6, Piroli 7; Bittante, Santoro 7 (dal 78’Gasperi 6), Parlati 6,5, Di Renzo 6,5; Vitali 6,5 (dall’85’Tonin s.v.), Carlini 7; Costantino 7,5 (dal 78’Della Pietra 6). All. Menichini 7,5

Arbitro: Mastrodomenico di Matera 6,5.

Reti: 47’ e 66’ Costantino.

Note: ammoniti Benedetti, Santoro, Rizzo, Tartaglia.