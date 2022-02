Il Monterosi domina e vince in casa della Paganese: Menichini festeggia la centesima vittoria tra i professionisti

Il Monterosi vince 3-0 in casa della Paganese compiendo un decisivo passo verso la salvezza nel girone C. Onestamente, la squadra vista in campo a Pagani, con la lotta per mantenere la categoria nel girone C c’entra poco o nulla. La compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini, ha dominato in lungo e in largo, bissando prestazione e gol della sfida vinta appena pochi giorni fa contro il Messina. Per il tecnico Leonardo Menichini, quella di Pagani, è la vittoria numero cento tra i professionisti. Decisivi i gol di Rocchi alla fine del primo tempo, Artistico e Franchini al termine del secondo. Mercoledì prossimo altro turno infrasettimanale in casa del Campobasso.

Paganese (3-5-2): Baiocco 5; Sbampato 5,5 (79’ Scanagatta s.v.), De Santis 5, Celesia 4,5; Martorelli 6, Zanini 6, Bensaja 5,5 (60’ Tissone 5,5), Firenze 5,5, Manarelli 5,5 (59’ Brogni 5); Tommasini 5 Diop 5,5. All. Grassadonia 5.



Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia 6; Rocchi 7, Borri 6,5, Mbende 6,5; Verde 6 (53’ Errico 6), Franchini 7, Parlati 6,5, Basit 6,5 (58’ Tartaglia 6), Cancellieri 7 (90’ Milani s.v.); Costantino 6 (58’ Artistico 7), Ekuban 6 (90’ D’Antonio s.v.). All. Menichini 7.

Arbitro: Fontani di Siena 6,5.

Reti: 49’ Rocchi, 77’ Artistico, 94’ Franchini.

Note – ammoniti Bensaja, Borri, Cancellieri, Parlati, Martorelli, Artistico.