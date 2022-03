Sabato 5 Marzo 2022, 05:35

Iniziare la volata finale dalla Sicilia contro un avversario nobile, ricco di storia ma che sta vivendo una situazione delicatissima fuori dal campo. Oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 17,30, il Monterosi viaggia nella tana del Catania per affrontare la trentesima giornata del girone C.

Al termine del campionato mancano nove turni e, i biancorossi, sono in una posizione di classifica tranquilla con la salvezza a portata di mano e il sogno playoff che può essere ancora alimentato in questo ultimo scorcio di stagione.

Dall’altra parte come detto un rivale ferito: il Catania sta lottando con i propri incubi societari da inizio stagione, anche se nella prima parte di campionato ha sopperito alle difficoltà esterne, cosa che non sembra assorbito in questo girone di ritorno dove è stato risucchiato nella zona playout seppur con una partita in più da giocare rispetto alle rivali.

Anche all’andata però, il Catania era afflitto dai problemi economici eppure al Rocchi vinse nettamente 4-1.

Quello di oggi però sarà un Monterosi totalmente diverso: i biancorossi arrivano da quattro risultati utili consecutivi con tre successi ed un pari nell’ultimo mese. Ventiquattro sono i punti totalizzati sotto l’era Leonardo Menichini, che vuole vedere una grande prestazioni anche nel prestigioso palcoscenico del Massimino.

«In primis voglio spendere due parole per il Catania – esordisce il tecnico del Monterosi – questa società va salvata assolutamente perché rappresenta un patrimonio del calcio italiano. Stiamo parlando della decima città d’Italia e i tifosi catanesi si meritano il meglio. Oggi per noi – prosegue Menichini – sarà difficile sotto tutti i punti di vista. La rosa del Catania non c’entra nulla con la lotta salvezza, ma per le vicissitudini che tutti conosciamo sono rimasti incagliati in una porzione di classifica pericolosa che li costringe a giocare in un certo modo».

Semplificando, la sfida odierna, potrebbe essere rappresentata così: squadra preoccupata contro squadra tranquilla.

«In un certo senso noi potremmo scendere in campo più liberi di mente – ammette l’allenatore del Monterosi – ma in realtà quando si gioca non è che si pensi più di tanto a quanto accade fuori. La partita avrà una sua dinamica e noi dovremo essere bravi a portarla dalla parte nostra».

Fuori l’ex Mbende per squalifica, al suo posto dovrebbe giocare il rientrante Verde. In mezzo al campo torna Basit, mentre sul fronte offensivo potrebbe agire dall’inizio Artistico. In casa etnea da tenere d’occhio il capocannoniere del campionato Moro, già acquistato dal Sassuolo in serie A, ma che non segna al Massimino dallo scorso gennaio.

Cosi in campo:

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Simonetti, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini. All. Baldini.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Borri, Rocchi, Verde; Cancellieri, Franchini, Basit, Parlati, Adamo; Costantino, Artistico. All. Menichini.

ARBITRO: Mattia Caldera di Como.