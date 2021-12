Martedì 21 Dicembre 2021, 06:40

Un punto acciuffato con il cuore, con lo spirito di squadra e contro le tante assenze che stanno erodendo la rosa a disposizione del tecnico. Il Monterosi, nell’ultima giornata del girone d’andata del gruppo C, ha strappato un pareggio prezioso sul campo del Latina. Una gara vissuta sulle montagne russe delle emozioni: sotto di due gol dopo un primo tempo brutto e svogliato; in grazia di Dio nella ripresa quando con orgoglio e tecnica i viterbesi si sono ripresi il pari sfiorando anche il clamoroso successo. «E’ stata una partita dai due volti – ha spiegato nel post-gara il tecnico del Monterosi Leonardo Menichini – nel primo tempo ha dominato il Latina e onestamente devo dire che noi abbiamo rincorso. Potevano segnarci anche il terzo gol che avrebbe chiuso i conti, ma siamo rimasti in piedi e nella ripresa siamo stati bravi a reagire». Nessuna parola magica all’interno dello spogliatoio all’ora del tè, ma Menichini ci tiene a specificare cosa ha detto ai suoi per trasformarli nella ripresa. «Ho detto alla squadra che se avessimo segnato un gol anche all’ottantacinquesimo avremmo pareggiato la partita – rivela l’allenatore – siamo stati bravi a segnarlo prima e questo è stato esclusivamente merito dei giocatori. A fine primo tempo avevamo la faccia dei perdenti; questo non mi piace: nel calcio può sempre accadere di tutto fino a quando non c’è il triplice fischio». L’eroe della domenica è stato l’esterno di difesa, ma con compiti offensivi Francesco Verde: una doppietta da incorniciare per il calciatore scuola Frosinone. «Gli esterni stanno iniziando a capire cosa voglio da loro. Le reti del 2-2 e del 3-3 sono arrivate con cross dalla sinistra e inserimento da destra. I quinti nel 3-5-2 sono fondamentali e stiamo iniziando a sfruttarli bene». E allora, il girone d’andata, si chiude a quota 20 punti: una media salvezza rispettata per una squadra che deve mantenere la categoria come da obiettivo stagionale. «Il punto di Latina pesa – ammette Menichini – noi dobbiamo pensare a salvarci e solo dopo potremo dedicarci ad altro». Intanto, domani, sarà di nuovo campionato: il 2021 del Monterosi si chiuderà a Foggia in casa del maestro Zdenek Zeman. Menichini spera di recuperare qualche assente delle ultime giornate; sicuro il rientro di Parlati a centrocampo, dove resta in dubbio la presenza di Franchini. In difesa da valutare le condizioni di Rocchi, uscito anzitempo a Latina e quelle di Piroli che però non dovrebbe farcela per la trasferta in Puglia.