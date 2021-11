Il Monterosi cede il passo alla Turris: 1-3 e crisi aperta con la quarta sconfitta consecutiva

La Turris batte 3-1 il Monterosi condannando alla quarta sconfitta di fila la compagine viterbese che paga errori individuali, clamorosi quelli in difesa commessi da Tartaglia, e il rigore fallito da Polidori alla fine del primo tempo che avrebbe potuto cambiare il corso della sfida giocata al Rocchi. A nulla vale il gol realizzato da Caon al 37' della ripresa: per i biancorossi un ulteriore passo indietro con la zona playout che si avvicina minacciosa. Al termine della gara lungo conciliabolo in tribuna tra il presidente biancorosso Luciano Capponi e i dirigenti del club: Fabrizio Lucchesi, direttore generale, in testa.

MONTEROSI-TURRIS 1-3

MONTEROSI (3-5-2) Marcianò 5,5; Piroli 5, Mbende 5, Tartaglia 4,5 (dal 27’s.t. Polito 5,5); Verde 5,5, Franchini 5,5, Buono 5,5 (dall’8’ s.t. Caon 6), Buglio 5,5 (dal 37’ s.t. Sdaigui 5,5), Cancellieri 5,5; Di Paolantonio 6, Polidori 5. (Alia, Borri, Nasini, Tonetto, Rocchi, Follo, Basile, Sdaigui). All. D’Antoni 5

TURRIS (3-4-3) Perina 7; Manzi 6,5, Lorenzini 6, Esempio 6,5; Finardi 6, Tascone 6 (dal 47’s.t. D’Oriano s.v.), Bordo 6,5, Loreto 6,5 (dal 47’s.t. Varutti s.v.), Giannone 7,5 (dal 27’s.t. Pavone 6) Santaniello 6,5 (dal 1’s.t. Leonetti 7), Sartore 6 (dal 12’ s.t. Di Nunzio 6,5). (Abbagnale, Colantuono, Giofrè, Zanoni, Longo, Palmucci, Iglio). All. Caneo 7,5

ARBITRO Calzavara di Varese 6

RETI: Santaniello (T) al 18’ p.t.; Giannone (T) su rigore all’8’, Leonetti (T) al 27’, Caon (M) al 37’ s.t.

NOTE paganti 296, incasso di 1.746 euro. Espulso Mbende al 46’ s.t.; ammoniti Tascone, Buono, Perina, Polidori, Lorenzini. Angoli 6-5