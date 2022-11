Il Monterosi lotta e fa soffrire il Catanzaro, ma Fazio regala tre punti ai calabresi

Il Catanzaro batte 1-0 il Monterosi conquistando l’undicesima vittoria in campionato che fortifica il primato in classifica, mentre per i viterbesi arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Messina. I biancorossi lottano per la formazione calabrese trova il gol con Fazio al nono del secondo tempo. Nonostante le cinque assenza i giallorossi giocano una gran partita tenendo sempre il pallino del gioco. Il risultato è giusto con il Monterosi che esce a testa alta dal confronto con la capolista e grande favorita del girone.

MONTEROSI-CATANZARO 0-1

MARCATORE Fazio al 9’ s.t.

MONTEROSI (3-5-2) Alia 6; Mbende 6, Tartaglia 5,5, Piroli 6 (dal 43’s.t. Tolomello s.v.), Verde 6 (dal 18’s.t. Costantino 5,5), Lipani 6, Di Paolantonio 5,5 (dal 18’s.t. Gasperi 6), Parlati 5,5, Cancellieri 6; Carlini 6, Santarpia 5,5 (dal 30’ s.t. Burgio 5,5). (Moretti, Basile, Borri, Giordani, Liga, Di Francesco, D’Antonio, Di Renzo). All. Menichini 6

CATANZARO (3-5-2) Fulignati 6; Martinelli 6,5, Fazio 7, Scognamillo 6,5; Situm 6, Verna 6,5, Ghion 6,5 (dal 44’s.t. Welbeck s.v.), Sounas 6 (dal 21’s.t. Pontisso 6), Tentardini 6,5 (dal 44’s.t. Katseris s.v.); Curcio 6,5 (dal 44’s.t. Cinelli s.v.), Cianci 6 (dal 24’ p.t. Bombagi 6). (Sala, Rizzuto, Martese, Mulè, Megna). All. Vivarini 7

ARBITRO Panettella di Bari 6

NOTE paganti 813, incasso di 7.933 euro. Ammoniti Ciancio, Verde, Bombagi, Parlati. Angoli 2-9.

MIGLIORE Fazio 7.